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國庫滿滿！高雄首座區間測速─鳥松區松藝路　45天抓2558件超速

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▲高雄鳥松區松藝路區間測速 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄鳥松區松藝路區間測速 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳥松區松藝路因多坡道及彎道車禍頻傳，因此交通大隊在此路段裝設高雄第一座區間測速，從11月1日至12月15日正式取締開罰，有2558件超速違規，每日平均違規56件，不過，相較宣導期每日平均違規達314件已大幅減少，但警方認為還有下降空間。

鳥松區松藝路是仁武區與三民區居民往返捷徑，上下班時間車流量大，有鑑於該處車禍件數居高不下，因此高市府警察局交通大隊引進科技執法系統，於該路段設置高雄市第一處區間測速，主要目的在於防制交通事故發生，從11月1日起正式執法取締。

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▲高雄鳥松區松藝路區間測速 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄鳥松區松藝路區間測速，一個半月有2558件超速。（圖／記者洪靖宜翻攝）

交通大隊表示，蒐集測試期間相關行車數據及參考民眾意見後，邀集交通局等相關單位現地會勘研商，在維護行車安全及兼顧道路使用效率前提下，速限調高至50公里(彎道仍應減速)，均數超過60公里以上取締；經統計松藝路11月1日至12月15日正式執法取締違規超速件數計有2558件，每日平均違規56件。

但這與宣導期每日平均違規達314件比較有大幅減少趨勢，另車禍件數統計，自11月1日至12月15日僅發生1件，跟去年同期發生10件(其中1件為死亡車禍)比較減少9件，顯見區間測速科技執法已成功達到防制車禍效果。

「時間對我們來說完全沒用！」

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高雄區間測速鳥松區松藝路

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