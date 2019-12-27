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見區間測速飆仔怕了！台64、新店環河路12月超速最高降41%

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▲▼台64中和段、新店環河路區間測速元旦將上路，12月標語掛上就大幅降低超速比率。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲台64中和段、新店環河路區間測速元旦將上路，12月標語掛上就大幅降低超速比率。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

台64快速道路中和段及新店區環河路建置「區間測速執法設備」，以防車速過快造成嚴重傷亡，從12月開始宣導，並在路面掛上相關告示後，中和段超速比率下降41%，新店環河路則下降13%；對此新北警方表示，區間測速將於109年元旦開始正式執法，屆時希望能降低違規比率至50%以上，徹底阻絕飆車份子。

新北警方統計，108年截至11月止台64快速道路發生595件交通事故，新店環河路發生160件，肇因多是車速過快，經評斷後12月起在兩路段設置區間測速執法設備，經過12月的宣導期後，台64中和段車速超速車輛比例已從10.89%降至6.44%，降幅達41%；新店區環河路超速比例已從9.38%降至8.17%，降幅達13%。

車流資料分析，兩路段車速標準差均下降，顯示牌面附掛後該路段整體車速逐漸趨於穩定，新北警表示初期將優先針對臺64線行車速率超過80km/h、新店區環河路超過60km/h之超速車輛進行取締，希望正式執法後可將違規比率減少50%以上。

▲▼台64中和段、新店環河路區間測速元旦將上路，12月標語掛上就大幅降低超速比率。（圖／記者陳豐德翻攝）

此外，除了原本規劃的區間測速，警方也將在台64線試辦結合噪音及速度管理，利用區間測速設備的車牌辨識系統，搭配分貝計偵測噪音，統計12月迄今，行經偵測點超過80分貝車輛已有766輛，其中更有24輛超過100分貝，警察局將把這些行經疑似噪音車輛資料交由環保局查處，環保局將通知疑似改裝排氣管車輛到場檢驗。

新北警再次呼籲駕駛人行經區間測速路段請穩定車速行駛，不需要特別計算通行時間，也不要有急煞或停車的狀況，否則將視個案依「道路交通管理處罰條例」第43條或第55、56條舉發；另外警方也再次強調打擊飆速及改裝噪音車的決心，與環保局共同打造交通寧靜區，還給市民安全、舒適、寧靜的生活品質。

▼警方12月掛上標示後讓用路人先行熟悉。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台64中和段、新店環河路區間測速元旦將上路，12月標語掛上就大幅降低超速比率。（圖／記者陳豐德翻攝）

▼台64區間測速同步結合噪音偵測系統。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼台64中和段、新店環河路區間測速元旦將上路，12月標語掛上就大幅降低超速比率。（圖／記者陳豐德翻攝）
 

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