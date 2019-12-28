陳佩琪的世界只有柯文哲！　臉書驚人數據：她98.6%只按老公讚

▲陳盈豪分析陳佩琪臉書使用數據，發現他98.6%按讚對象都是柯文哲。（合成圖／記者李毓康攝）

記者徐愷昕／綜合報導

台灣電腦駭客工程師、CIH病毒創始人的陳盈豪自稱「Software Magician」軟體魔術師，26日晚上他在私人臉書PO出CIH系統分析的臉書使用行為數據，要大家「猜猜這是誰」？其中1個分析因為98.6%按讚對象都是柯文哲，馬上被網友認出正是柯嫂陳佩琪；另外現任韓國瑜競辦活動總監潘恒旭也被起底，原來按讚臉書高達13%都是自己的貼文！不少網友看完後直呼，「這分析真是太變態有趣了」。

就讀資訊工程系的陳盈豪大學時期就自己製作出了CIH病毒，結果某次在他不知情情況下，病毒不小心被同學散布出去，造成當時全球電腦嚴重損害。2000年時他在美商公司網虎陪同之下，發布「CIH」的免疫程式「Anticih」，接著也開始定期與刑事局連絡，協助開發過濾詐騙電話的預警功能。

▲陳盈豪分析陳佩琪臉書使用數據，發現他98.6%按讚對象都是柯文哲。（合成圖／記者李毓康攝）

26日晚上陳盈豪在私人臉書貼出使用CIH系統分析的數據，表示這是近3年，1名使用者對全世界所有臉書貼文按讚的行為分析，要大家猜猜這是誰？由於該數據顯示這名使用者98.6%都是對柯文哲按讚，底下馬上就有網友猜出正解「陳佩琪」！隨後他還分析了陳佩琪每天24小時的臉書生活作息圖，發現她早上7點起床，開始使用臉書；下午3點過後，比較沒事可以滑臉書，越晚滑越多；晚上7點，似乎有事，使用臉書突然降低；晚上11點過後，差不多要睡覺了。

▲陳盈豪分析潘恒旭臉書使用數據，發現他高達13%按讚對象都是自己。（合成圖／ETtoday資料照）

另一個被起底臉書按讚行為的則是前高雄市觀光局長、現任韓國瑜競辦活動總監的潘恒旭，有趣的是他3年來按讚數最多的是自己，竟高達13%，按讚韓國瑜則是1.3%，裏頭當然還包括很多政治人物，而潘的作息也真的是很特別，大家不禁紛紛討論，他怎麼會常於半夜3到6點時不睡覺在臉書活動。

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