公司200人交換禮物…一拆是「7位越南妹」！甜撫馬尾、戴斗笠站一排他怕爆

▲原PO收到的交換禮物。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

聖誕節已經過了幾天，但有網友陸續分享自己抽到的交換禮物。一名男網友26號跟公司玩200多人版的交換禮物，並且是匿名制，所以他也不知道自己抽到的東西，是哪個部門的人準備的。他27號吃早餐的時候，想說打開來看看，一拆開竟然收到「7位越南妹」，讓他直呼「這什麼鬼？有人知道嗎？（怕」。

這位網友27號在PTT的Gossiping板上發文問卦「交換禮物收到這個是啥？」文中表示「小弟昨天在公司玩200多人版交換禮物，重點是匿名交換，我也不知道哪個部門誰送的」，隔天吃早餐的時候想說打開來看看，一拆開馬上看傻，「結果……這什麼鬼？有人知道嗎？（怕」。

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原PO文中附上一張照片，只見他收到7個穿著越南傳統服飾的人偶，材質看起來像是塑膠或陶瓷，每一個五官都畫得幾乎一樣，而且還都戴著斗笠、長髮側綁成下馬尾，只有服裝顏色不同，從左到右分別是「桃紅→薄荷綠→紺紅→孔雀綠→亮橙色→黃色→紫色」。

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▲嗯？怎麼是7個「越南妹子」 XD（圖／翻攝自PTT）

看到照片後，網友紛紛留言笑說，「一個官人七個妻」、「後宮佳麗」、「公司想派你去越南啦」、「感覺像長官才會買的東西」、「那是他去年抽到的禮物，保留好明年把愛繼續傳遞。」還有人越看越毛，「毛毛的」、「這些娃娃好像晚上會動的感覺」、「好邪門」、「真的陰森陰森的。」

不過就有網友解答，「越南的奧黛娃娃裝飾」、「這個越南的街上到處都是啦！紀念品出清」、「越南娃娃紀念品啊」、「越南紀念品+1」、「那些是越南人偶穿越南服裝啊！有啥好噁的」、「這是越南的娃娃吧」、「 一看就是越南風格娃娃啊，這個不錯ㄝ」、「越南的機場有看過，哈哈」、「哪裡恐怖？就越南傳統娃娃裝飾。」

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