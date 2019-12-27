信義區等男友下班！陌生男突蹲地「幫她綁鞋帶」　妹子看傻...悲傷故事曝光

▲陌生男子眼尖發現她的鞋帶鬆了。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友昨日坐信義區路邊等男友時，有位陌生男子突然靠近，示意她鞋帶鬆掉後，立刻蹲地幫她綁好，當下雖然她有出聲拒絕，但對方速度之快，而且弄完就轉頭離開，讓她摸不著頭緒。而po文也釣出自稱男生的友人，透露此舉背後的故事。

女網友昨天在PTT發文提到，那時她在男友公司樓下等對方下班，結果有個陌生男子走到她面前，指了指鞋帶後，順勢蹲下來幫忙綁好，來不及閃躲的她，尷尬地說了句「不用了我自己綁」，結果陌生男已迅速搞定，而且從頭到尾沒講過一句話。

請繼續往下閱讀...

一陣錯愕之際，她不忘將奇葩畫面拍下，「除了覺得很荒謬以外，主要是要傳給男友看。」同時，她也相當好奇，網友們是否有類似經歷。

對此，鄉民反應兩極，一派人直呼，「我的話一定馬上尖叫跑走」、「超變態，我絕對大怒叫他不要碰我」、「應該是有強迫症沒錯」、「在路邊被陌生人綁一定瞬間結冰」、「好可怕…小心點」。

但也有部分網友正面看待，「我想真的是熱心人，曾經我被一個很漂亮的女生突然攔住，說我鞋帶掉了，很認真且堅定的語氣跟眼神，讓我嚇到」、「一定超級正」、「有摸到嗎？如果沒摸到，倒是真的熱心的人而已」、「覺得還好只是善意，只有摸鞋帶，沒有肢體語言騷擾就走了，他可能覺得就像東西掉了幫忙撿的感覺而已」。

而po文也釣出自稱陌生男的友人，留言解釋道「這我朋友，他親人有次忘了綁鞋帶摔死，後來他看到就先綁再說，說不定...晚1秒就上天堂了。」

►偷偷分享少女的秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！