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彰化南瑤宮初一搶頭香大改革！　跑2公里才能插…鄉民熱議：會不會搞作弊

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▲南瑤宮搶頭香。（圖／翻攝自南瑤宮官網）

▲南瑤宮搶頭香推擠。（圖／翻攝自南瑤宮臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

宮廟搶頭香，去年南瑤宮在香爐包厚棉被、今年很不一樣！彰化市長林世賢決定讓每年推擠、跌倒受傷亂象改為「拜頭香」，用跑步的方式代替，從縣立體育場開跑，終點站仍為南瑤宮，路程約2公里，還有超過萬元的獎金可拿，話題在網路發酵，網友建議公所應該要設感應式手環，要不然很難防騎機車偷跑廟門。

▲南瑤宮搶頭香。（圖／翻攝自南瑤宮官網）

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▲南瑤宮搶頭香用跑步在PTT引發熱議。（圖／翻攝自彰化縣府官網）

彰化南瑤宮搶頭香活動將邁入第10年，每年農曆除夕晚間11點（大年初一子時）來臨就吸引許多民眾等著開廟門搶頭香，爆發推擠受傷還曾經爆發肢體衝突，去年剛上任的市長林世賢深怕大爐被撞翻，就在裹上厚棉被，但也不敵人潮的推擠。

今年改了規則，將搶頭香改為「拜頭香」，起跑點由以往的南瑤宮廟門口，改為從縣立體育場開跑，終點站設立在南瑤宮，路程為2公里，人群有效分散，大家不用再像往年一樣擠在廟門口發生推擠受傷，而且今年還增設婦女保障名額。

▲南瑤宮到彰化縣立體育館有2.1公里路程。（圖／民眾提供，翻攝自Google Map.）

▲南瑤宮到彰化縣立體育館有2.1公里路程。（圖／民眾提供，翻攝自Google Map.）

彰化市公所人員說一切還在規劃中，還沒對外公布詳細細節，但話題已經在PTT及臉書社群引爆，有網友很貼心的將地圖畫出，網友大喊「天阿！是2.1公里路程」，因此建議公所，為防止偷跑，應該要有建立報名手續，讓跑者都要有一卡通感應式手環，沿途要設管制站，確認搶頭香者有跑步，要不然大家都可以騎著機車停在暗暗的巷弄內，再跑進廟門領上萬元獎金。

南瑤宮插頭香話題已經在PTT發酵引爆，有網友反映說，「笑死~阿公阿嬤要抗議」、「衝刺一公里、普通人應該就掛了」、「結果肯亞的來參賽」、「改馬拉松搶的就會是頭七了」、「看來是測試AED的好時機」，顯然這樣的想法並不被網友看好。

▲南瑤宮搶頭香用跑步在PTT引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

▲南瑤宮搶頭香用跑步在PTT引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

不過除夕夜子時，也就是大年初一，拜頭香的立意，公所雖然目前還沒規畫完善，有地方人士說，冬夜跑步很危險，尤其是長輩，況且春節期間休假返鄉逛街人潮一定很多，八卦山還有花燈欣賞，如何排開人車分流，也是一個大問題，但無論如何用跑步搶頭香，在台灣首見，顯然已經在網路造成話題。

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