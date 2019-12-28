真的要減肥了！他好奇下決心的「覺醒時刻」　這點超有感：褲子穿不下…

▲原PO好奇問什麼原因讓人想減肥。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

減肥是許多人每隔一陣子就會提起的課題，畢竟嘴上說說「我要減肥」，跟真的執行還是兩回事。就有網友發文表示，會開始減肥的人，通常都有個「開始減肥」的覺醒時刻，可能是遇到某些事、受到某種打擊，所以想通了，開始決心要做運動和飲食控制等等，讓他忍不住想問，「什麼原因讓你減肥？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「什麼原因讓你減肥？」文中表示，「會開始減肥的人，通常都會有個開始減肥的覺醒時刻，遇到某件事、某些打擊、不小心想通了」，之後就下定決心開始做運動和飲食控制等等。

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原PO說，除了衝動型溜溜球式的減肥、三杯雞熱度（應為三分鐘熱度）的減肥及復胖反覆循環的以外，「各位是什麼時候突然成為覺醒青（中）年，選擇不當個靈活的胖子而開始減肥的呢？」

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▲許多人都說是「褲子穿不下」的時候。（示意圖／Pixabay）

看到貼文後，網友紛紛留言透露自己減肥的原因，「報復前男友的時候」、「當朋友每次見面都說妳胖了的時候呀」、「跟身材好的朋友們去完春吶之後決定開始運動」、「開始追星的時候」、「量體重看到不可置信的開頭數字，人生沒看過那種」、「真的是有重大打擊比較有效，現在是坐著都覺得有東西頂到的感覺，我的肥肉QQ」、「當我卡在捷運閘門進不去的時候。」

不少人則是健康因素，「高血壓和想讓自己變得更好」、「看到體檢報告一堆紅字跟所有建議需減重的時候」、「體脂37的時候」、「超過標準體重。」其中一點，不僅許多網友都提到，還引起一陣共鳴，「褲子很緊不舒服的時候」、「褲子穿不下的時候」、「買不到褲子穿」、「衣服越來越緊的時候」、「衣服穿不下，不想花錢買新的只好減肥」、「沒衣服穿的時後，拍照很圓很腫。」

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