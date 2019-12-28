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電動車夯！光陽採用中華電信AWS雲端服務　即時管理能源櫃資訊

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▲電動車夯，能源櫃管理成大學問！光陽採用中華電信與AWS合作的雲端服務，建置即時的資訊管理系統。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者陳家豪）

▲▼電動車夯！能源櫃雲端需求大 光陽靠它架構優化 。（圖／記者陳家豪攝）

▲光陽集團執行長柯俊斌表示，光陽秉持最佳產品、最好服務，才能稱霸20年的銷售冠軍。（圖／記者陳家豪攝，下同）

記者黃稜涵／採訪報導

「在台灣市場我們有最佳的產品、有最完整的通路，也有最好的售後服務，所以我們在台灣持續這20年的銷售冠軍，是有原因的」光陽集團執行長柯俊斌表示，近幾年民眾環保意識抬頭，加上政府補助誘因，使電動車市場越來越夯，導致源櫃雲端需求越來越大，在使用中華電信的雲端服務後，整體架構更加優化，讓消費者有更好的服務體驗。

▲▼電動車夯！能源櫃雲端需求大 光陽靠它架構優化 。（圖／記者陳家豪攝）

▲近幾年民眾環保意識抬頭，加上政府補助誘因，使電動車市場越來越夯。

柯俊斌執行長說明，「光陽的地點很廣，如果在台灣設了1000的點，可能到鄉下都有，裡面資料很多很複雜，透過雲端去運算，同時把那些資料傳到這個能源櫃裡面，讓消費者用APP去瞭解，最近的換電站在哪，充電的程度在哪裡，對消費者來講是非常方便的，同時對我們管理也很方便，透過後台可以知道是誰在換電，哪一部機車在換」。

▲▼電動車夯！能源櫃雲端需求大 光陽靠它架構優化 。（圖／記者陳家豪攝）

▲柯俊斌執行長說明，在使用中華電信的AWS雲端服務後，整體資訊架構更優化，讓消費者有更好的服務體驗。

柯俊斌執行長提到，選擇與中華電信合作，除了是台灣最大的電信業者值得信賴之外，光陽長期一直都是採用中華電信的服務，不論是資訊部或是原本的系統都有合作，也相信中華電信與AWS合作的雲端管理、雲端運算、雲端資料庫，都是最有競爭力的，「如果沒有經過中華電信AWS的雲端跟運算，光陽就要自己在資訊部設軟硬體，那就很麻煩了，我要設一個很大的資訊部門」。

▲▼電動車夯！能源櫃雲端需求大 光陽靠它架構優化 。（圖／記者陳家豪攝）

▲汽油機車的生產線，也需要精密的電腦系統管理，柯俊斌執行長說明，中華電信與AWS合作的雲端管理、雲端運算、雲端資料庫，都是最有競爭力的。

在光陽面臨客戶跨國電路通訊品質問題與困境時，中華電信國際電信分公司也提供完整的一站式服務與客製化服務，柯俊斌執行長舉例，「我們在全世界銷售達106個國家，透過中華電信的系統，隨時跟代理商視訊交換資訊及經營討論。使用時若遇到問題也不用太擔心，中華電信有專業顧問，可隨時快速溝通」。

▲▼電動車夯！能源櫃雲端需求大 光陽靠它架構優化 。（圖／記者陳家豪攝）

▲在光陽面臨客戶跨國電路通訊品質問題與困境時，中華電信也提供完整的一站式服務與客製化服務。

柯俊斌執行長認為，「在光陽評估過後，不論是在服務雲端或是運算方面，中華電信都是最佳的選擇，未來在全球市場的電動車銷售及能源櫃建置，都會考慮使用中華電信與AWS合作的服務系統」。結合全球網路及雲端顧問專業能力，中華電信提供跨國資通訊解決方案，穩定及高品質服務水準，與企業主達到雙贏局面。

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