備戰跨年流量乘載　五電信倒數熱點出動行動基站、還可提前體驗5G

▲五大電信出動行動基地台備戰跨年。（圖／業者提供）

記者邱倢芯／綜合報導

你想好這次要去哪裡跨年了嗎？五大電信為了確保用戶跨年網路不卡卡，將在幾個跨年熱點出動行動基站，並都將派出工程人員全面待命，以因應跨年活動導致網路流量瞬間爆衝。值得注意的是，台灣5G即將商轉，有電信業者就宣稱，將在這次的跨年活動中使用準5G關鍵技術來優化網路訊號。

中華電信

中華電指出，針對熱門跨年活動區域，包括台北市政府、101信義商圈、美麗華商圈、台中麗寶樂園、台中太平運動場、高雄夢時代、高雄義大世界、花蓮跨年晚會﹙六期重劃區﹚、台東海濱公園等全台超過30個跨年晚會，佈建近千台最新型高效能基地台，獨家運用高速基地台6CC、5CA技術，提供倍數以上的網路傳輸處理效能，將有效承載跨年尖峰時段的訊務量。

另外，中華電預估今年熱門跨年活動區域的行動上網數據量，將超過平時使用量的4倍。為了確保網路品質，中華電也將派出超過500位以上的工程人員，包括行通部門350人於活動現場進行訊務疏通工作，全台營運處逾百位工程師全程待命。

且為讓用戶搶先體驗5G網速，中華電信特別攜手5G電信設備廠愛立信(Ericsson)與三星電子(Samsung)，於台北市政府前跨年現場，首次舉行國內戶外5G高速實測展示。

台灣大哥大

台灣大也將在北市府廣場與101、大直美麗華、台中麗寶樂園、高雄夢時代與義大跨年煙火、高鐵桃園站前廣場跨年晚會、桃園五月天演唱會等，增設超過700行動基站(含行動車、行動基地台和小基站)、出動200位以上的工程人員全面待命，因應跨年活動導致網路流量瞬間爆衝。

台灣大表示，每年跨年夜用戶數據使用量爆衝，今年預估增幅逾150%，為此，台灣大網路工程團隊已全面備戰，瞄準跨年活動21場、翌日迎曙光的阿里山等6處熱門景點及全台升旗典禮8場，進行基地台擴充、佈建等工作，全力支援跨年訊號部署，同時，更於跨年熱門景點建置免費Wi-Fi熱點，讓台灣大用戶獨享，當天只要搜尋到「TWM Happy 2020」Wi-Fi訊號，輸入手機門號，就可收到密碼簡訊，登錄後即可使用免費Wi-Fi。

▼為了迎戰跨年的瞬間流量，電信業者將出動行動車、行動基地台、小基站，以及上百名工程人員。（圖／業者提供）

遠傳電信

遠傳行動基地台則是將進駐包括台北市政府、新北歡樂耶誕城、桃園高鐵站前廣場、麗寶樂園、雲林劍湖山、高雄夢時代等全台人潮聚集的跨年熱區，陪用戶迎接2020年。因應用戶跨年時的行動數據與語音的需求，遠傳北中南網路工程團隊除了各駐地工程師24小時待命外，更加派近200位工程人員支援架設臨時基地台。

另外，遠傳還將在今年台北跨年晚會主舞台上，藉由5G領先技術，進行異地合演的精彩大秀，預料成為全台第一個運用5G技術來完成多現場、低遲延、零時差的跨年娛樂饗宴。

▼電信業者將在台灣跨年熱門地點部署行動基地台。（圖／業者提供）

台灣之星

台灣之星今年將動員超過400位網路工程及維護單位同仁，24小時輪班待命，並出動所有行動基地車全台巡迴服務，更在全台超過50個跨年現場佈建超過400個臨時及行動基地台，擴增頻寬容量平均超過3.8倍以上，大舉進駐包含台北101、美麗華、新北耶誕城、桃園高鐵特區、台中麗寶樂園、台中太平運動場、台南美術館、高雄義大世界、夢時代等地，確保最佳的網路品質。

亞太電信

而亞太電信則是在本周起於全台北中南耶誕、跨年等熱點投入數百名人員，24小時全面備戰，並已先將行動基地台進駐網友討論度最高的國際級耶誕節活動「新北耶誕城」、五月天萬人桃園演唱會，在今年跨年活動，首次使用準5G的巨量天線系統，以處理大量資料傳輸流量，提高網路吞吐量及能量效率。

亞太電信除於全台北中南熱門跨年景點使用準5G的巨量天線系統Massive MIMO外，也同時出動行動車，擴增數百站網路容量，動員超過百名以上的網路維運工程人員，24小時輪班待命，全面提升跨年夜網路品質。進駐的熱門演唱會、景點包含台北市政府府前廣場、愛在桃園幸福美好跨年晚會、高雄夢時代、淡水海關碼頭、高雄義大世界、五月天跨年演唱會等。