光華90用環保出發　化小愛為大愛環保愛地球

▲台南市光華高中慶祝創校90週年，今年運動會結合全球環保議題，用「創意環保展90」化裝秀，來展現各班青春活力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市光華高中慶祝創校90週年，今年運動會特別由全校最年輕最有活力的光華附幼小朋友表演拉開序幕，國高綜職學生則結合全球環保議題，一起守護地球、守護台灣、守護校園，用「創意環保展90」化裝秀，來展現各班青春活力，同時喚醒大家以行動響應環保愛地球。

27日清晨氣溫突然驟降，但光華附幼小朋友天真活潑可愛的動作及呼拉圈表演，贏得在場來賓如雷掌聲，看到大班幼兒用力搖呼拉圈的俏皮模樣，校長張淑霞忍不住鼓勵親朋好友多生幾個小朋友，避免全國新生兒人口繼續減少。

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校方表示，今年為了慶祝90週年校慶，結合對全球環保議題的重視，特地用「創意環保展90」化裝秀來展現各班青春活力，並以行動響應環保愛地球，一起守護台灣、守護校園，更希望藉由全師生的行動力，帶給大家幸福滿滿。台南市黃偉哲市長更撥冗親臨現場勉勵全校師生，更對學生所展現的「環保秀」，表示肯定和嘉許。

此外，校慶系列活動-「為愛出發」所募集的16,000元善款與4500張發票，學生會代表也全數捐給家扶、伊甸、華山、天使心、創世基金會及安德烈基金會等公益團體，希望盡自己小小的力量使整個校園充滿陽光、感恩、溫馨、歡笑，同時拋磚引玉讓更多人響應「用愛出發」讓世界更加美好。