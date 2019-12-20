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地方媽媽爽當玩咖！私廚女王Irene忙育兒又工作　中華電信網路門市一鍵搞定

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▲私廚女王Irene忙育兒又工作　中華電信網路門市一鍵搞定（影／ETtoday)

▲▼私廚女王,Irene,料理,中華電信APP。（圖／翻攝自影片）

▲私廚女王Irene覺得讓身邊的人幸福就是一種成功。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

下班後，若能跟同事好友聚在一起，吃點美食、吐吐苦水，一整天的工作壓力都抒發了，十分療癒，任職於媒體的Irene胡碧玲，正是因為喜歡下班後約朋友到家裡吃飯放鬆一下，沒想到自己在席間隨意發揮創意做料理招待朋友，竟讓好手藝口耳相傳到朋友圈和不認識的人都慕名而來，因此才動了做私廚的念頭，為了不忘了自製的各式創意餐點，她開設了FB粉專，記錄下每次的菜色和食客的回饋，私廚女王的稱號不逕而走，去年更出版《私廚女王Irene的快速料理》食譜書，除了平時的工作和因興趣而開始的私廚事業，Irene還是一名單親媽媽，有個還在就讀小學的兒子，生活被工作育兒塞滿滿的她，非常重視效率，透過使用中華電信網路門市，不但幫她節省不少時間，她還開心分享「連錢都省下不少」。

別看現在的Irene信手捻來就能端出美味料理，其實她會開始下廚是因為高中赴美讀書，剛到美國的她一句英文也不會說，導致她都只敢走進麥當勞點餐，但明明只想單點薯條，卻因為不會講英文最後拿到的是整份的餐，更因為太常吃速食而失控發胖，讓同住一起的嬸嬸看不下去，親自手把手教Irene下廚做菜，她的生活從此轉變。

在異鄉想念台灣食物像是蚵仔煎時，Irene便學著自己做，漸漸摸索出一套專屬的料理方式，隨性地運用食材、用各種靈感調味出創意料理，而且符合她講求效率的個性，做菜時，不論食材取得或料理步驟都力求簡單，不需花太多時間與心力也能做出一桌好菜。

▲▼私廚女王,Irene,料理,中華電信APP。（圖／翻攝自影片）

▲料理興趣變成職業私廚，Irene其實是順其自然發展。

和做料理講求快速一樣，身為單親媽媽和職業婦女的Irene追求高效率、不浪費時間，按部就班的時程控管，造就了她在生活上游刃有餘的輕鬆姿態，她分享自己是把公事和生活分得很清楚的人，「七點準時回到家，我就要開瓶紅酒來喝，下班了還要把工作帶回家做太辛苦」。

能夠做到明確的時間切割，Irene笑說中華電信APP幫了她很大的忙。像她因為是單親媽媽要一個人照顧小孩，平日上班、假日經營私廚，其實生活非常忙碌，常常沒有多餘的時間能外出辦事，以前要是一忙起來忘記繳電話帳單，還得跑去門市繳費，但她用了中華電信APP之後，只需要登入APP、輸入信用卡轉帳，就能直接繳清了，非常方便。

▲▼私廚女王,Irene,料理,中華電信APP。（圖／翻攝自影片）

▲私廚女王Irene使用中華電信APP，幫助她掌握時程，還解決了她很多有關電信的麻煩事。

就像食物吃過才知滋味，Irene也是使用過中華電信APP才了解它的好，因為APP內容很豐富，她很愛邊滑邊逛，就這樣讓她滑到只有網路門市有提供、實體門市沒有的「599家電優惠方案」，身為精打細算的單親媽媽，她笑說自己感覺就像是佔到便宜一樣，而且這個方案提供網路吃到飽，非常適合網路重度使用者的Irene，隨時隨地可以上網到自己的FB粉絲團PO文、回覆粉絲留言。

「599家電優惠方案」還能讓Irene每個月免費網內互打45分鐘、網外互打40分鐘，除了通話超划算之外，Irene覺得最棒的一點是，她設了一組和兒子之間的熱線，兩個人打電話連絡完全免付費，省下了很多錢。Irene笑說本來以為這樣優惠已經夠多了，沒想到這個方案還有名牌家電三選一的好禮大放送，其中掛燙機和電茶壺對她來說都超級實用，「599家電優惠方案」現在已成為Irene的新歡。

▲▼私廚女王,Irene,料理,中華電信APP。（圖／翻攝自影片）

▲只有網路門市才有提供的「599家電優惠方案」現在是私廚女王Irene的新歡。

像看到這樣令人心動的優惠方案，想換又不確定自己的合約何時到期時，一樣登入中華電信APP就能查詢，比較後若想換資費，使用APP就能一鍵搞定。此外，中華電信APP還有檢視未出帳的帳單資訊、推播最新優惠訊息，或是有問題能直撥客服等各種貼心服務。

因興趣而開啟斜槓人生的私廚女王Irene，認為現在的女生都很聰明、知道自己要什麼，其實身邊也有很多的資源可以運用，想跟她一樣在工作、興趣之間享受生活，「只要善用手上的一些小工具，就能讓生活過得更精彩，做一個生活的玩咖。」如同她的做菜信念一樣，做人也要輕鬆點、自由發揮，才能找到樂趣。


了解更多中華電信網路門市：https://reurl.cc/8lzjn7

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