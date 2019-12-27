政見會／宋楚瑜重申只做一任　要「撥三亂、返三正」

記者陳家祥／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場。在最後一輪發言，親民黨總統候選人宋楚瑜重申「只做一任、撥亂反正」，且要「撥三亂、返三正」，要撥回製造對立、派系酬庸、改革暴衝三亂，返回兩岸恢復交流、重建文官、拚經濟等三正。

宋楚瑜表示，自己己經準備了44年，我的原則就是對於選舉我不搗蛋，不是要拉下哪一位，而是真心希望有機會為我所愛的國家奉獻我的心力和經驗；對政策也不扯蛋，務實把我認為應該處理的事情處理好。

「我秉持唯一的原則，我沒有忘記初心。」宋楚瑜說，一直相信台灣人最喜歡的基本的價值，愛拚才會贏，一步一腳印認真打拼。宋說，選舉大家都會開支票，但是人民要的是什麼？要兌現，「我們要做的事情必需說到要做到，人民要能看到、享受到」；他表示，自己在省長任內上千條政策達成率89%，省民要求、列管三千多件，達成率83%，「我今天再次說，我重申，宋楚瑜當選後，『只做一任、撥亂反正』」。

宋楚瑜表示，自己要「撥三亂、返三正」，絕對說到做到。「撥三亂」分別是指，第一、製造對立的亂。包括朝野對立，世代對立，兩岸對立，族群對立，勞資對立，師生對立，現在連監察院及司法院都對立了起來，這難道不夠亂嗎？

第二、派系酬庸的亂。這部分我已經提過，民進黨重用派系，我不願再多說這些酬庸人事的部分，韓市長剛剛已經拿出照片。

宋楚瑜說，韓市長，我也要說，民進黨執政坦白講，心胸不夠開闊，不肯聽聽宋楚瑜願意提供的意見，妳想想看，到今天為止，我們桃園機場連跑到都還有問題，馬英九先生妳所謂交通幫執政到現在，機場大樓還在漏水、跑道到今天還沒做，我講這些話，10年來馬英九許許多多的人就怕跟宋楚瑜多接觸，以免他那位老闆會把他換掉，同樣小氣沒度量。

第三、改革暴衝的亂。很多政策都沒有經過行政院、各部會與立法部門好好研商，不管是我們看到的年金改革、一例一休、公投法修正和最近我們看到的反滲透法，都一樣。

而「返三正」的第一條，則是兩岸恢復交流。對岸必須正視中華民國政府存在的事實，遵照中華民國憲法及增修條文，以及兩岸人民關係條例的法理規範，對等分治、兩岸對話、和平發展。在大陸還沒完全實踐自由民主法治前，台灣絕對主張維持現狀。

宋楚瑜表示，絕對會全力推動兩岸恢復經貿交流，特別是觀光旅遊業和演藝人員，他們明明是兩岸和平交流的擁護者，現在卻成為兩岸交惡的犧牲品，對岸領導人和各位對岸的決策鄉親，為什麼這次人民對於兩岸的問題起了這麼大的波浪？坦白講妳們要接地氣、了解台灣人真正心裡面在講什麼。

第二、要重建文官，恢復尊嚴。我再度強調一次，國家安定的基礎在於文官體制的中立穩定，文官體制及公務員的專業和尊嚴，不應該被政黨輪替、人事更迭的政務官所操弄。

第三、力拚經濟，照顧民生。在經濟方面，我強調三點，只要不違法，就要想辦法管理好政府，提供基礎設施，在法律規範下，去降低業者的生產成本，使產業更具世界競爭力，這不是「圖利財團」，而是有為政府應有的作為。只要產業能賺錢，政府提出員工紅利分配的規範，才能讓員工薪水往上調，而年輕人才能擺脫低薪的困境。

此外，外國人才要引進，本國的人才要培養，技職教育與就業市場要接軌。另外，不合理的法令要鬆綁，一例一休要改為異業異法，外勞與本勞要脫勾，產業界五缺的問題要處理。

宋楚瑜指出，在照顧民生方面，在台灣生活的每一個人都有權力，每一個人都應該要被政府照顧到，特別我剛提到的離島的偏鄉的弱勢族群，超過65萬人以上的新住民和他們的子女也是我們必需要照顧關懷的對象。特別對他們自女的教育和發展基金，我一定要求行政院要好好的編滿。

宋楚瑜也喊話，對於原住民的照顧，如果蔡總統妳去看一看新北市鶯歌大漢溪邊的南進部落，那邊竟然沒有自然水，全世界看到的貧民窟竟然在台北我們還看得到，他們的住宅要去替他們解決和工作機會、醫療環境的照顧，至少我們要對他們要好好照顧，就像這次選舉，他們還要回到原鄉去投票，宋楚瑜要推動原住民不再及投票，家幾個投票的箱子就可以省掉他們很多還回跑的旅費，這對他們來說就是負擔。

▲第3場總統候選人電視政見發表會，宋楚瑜。（圖／中選會提供）

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