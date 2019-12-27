政見會／韓國瑜爆綠委赴陸高唱一家人　怒嗆：你們是交流我們就賣台

記者楊蕓／台北報導

2020總統大選第三場政見會27日登場，總統蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三度交鋒。韓國瑜在最後一輪發言時，重申他對兩岸關係的態度只有一個字「和」，並舉出民進黨人士赴陸」的手板，批評「你們就是交流，我們接觸就是賣台！」

談到兩岸政策，韓國瑜強調，他根據中華民過憲政體制發展兩岸交流，用「和」一個字面對兩岸關係，強調台灣內部經過總統選舉，必須和諧相處，我們不是殺父之仇、奪妻之恨，必須要和諧，台灣對外關係必須和氣生財，幫助台灣開創經濟、開創更好的日子，他絕不會採取民進黨拿刺刀面對對岸的做法，一步一步挑釁兩岸關係，藉由兩岸緊張來換取政治選票，製造芒果乾，這是不道德的。

韓國瑜接著舉出「民進黨人士赴陸」的手板，批評民進黨人士所有跟大陸來往都清清楚楚，包括2013年，民進黨立委跑到北京唱歌喝酒、跳舞、高唱「我們都是一家人」，還有謝長廷、陳菊、賴清德以及蔡英文本人，全部都到大陸做交流，痛斥「你們交流是交流，我們接觸就是賣台！」

▼第3場總統候選人電視政見發表會，韓國瑜。（圖／中選會提供）



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