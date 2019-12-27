　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高鈺婷再爆虛灌人頭炒地皮　鄭宏輝提告：無法坐視名譽受無端抹黑

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷27日召開記者會，指控民進黨候選人鄭宏輝透過虛灌人頭介入農村重劃案，呼籲鄭宏輝莫再說謊，誠實向選民交待。對此鄭宏輝27日表示，他無法坐視鄉親與自己的名譽受到無端抹黑，因此將對高鈺婷正式提出告訴，並呼籲高鈺婷莫作時代力量之打手，成為救政黨票之犧牲品。

高鈺婷與時代力量立委黃國昌、時代力量不分區立委候選人邱顯智27日上午於立法院召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會，指控國民黨立委林為洲與鄭宏輝透過虛灌人頭方式，至少主導3土地重劃會，因此取得利益分配權、主導權。

高鈺婷表示，自己並不反對農村社區的發展，而是反對民意代表藉著農村社區重劃的名義，擴大圈地強取豪奪，獲取驚人的開發利益這件事，這完全背離農村社區土地重劃的政策目的。

高鈺婷說，鄭宏輝與林為洲集團是在新竹市以土地重劃「煉金」的累犯，首先都先鎖定獵搜農地、擴大圈地，再以虛灌人頭，透過會員大會選出自己人當理監事，掌握重劃會，取得重劃後土地分配的主導權，最後等待重劃完成變更地目，再高價賣出抵費地獲取暴利。

高鈺婷指出，2007年5月新竹市政府核准成立「溪橋農村社區自辦土地重劃」的籌備會後，在7月12日同一天就有64人購買溪橋段383地號的土地，其中57人購買面積不到3.5平方公尺，很多人只持有1平方公尺土地，也包括鄭宏輝的父母、岳母與林為洲集團的許明益、林美惠，隔年的7月15日又有13人購買土地，直言「就是虛灌人頭」。

高鈺婷進一步解釋，虛灌人頭後的下一步，就是要控制重劃會。2008年8月22日溪橋重劃會召開第一次會員大會，會員總人數246人，實到132人；2008年9月重劃會正式核定成立後，這些人頭陸續將土地轉手給鄭宏輝等人；等到2011年2月召開第二次會員大會，會員總數只剩下179人，人頭蒸發了，土地也回流鄭宏輝與許明益等人手上。

邱顯智則表示，鄭宏輝、林為洲這樣的行為就是典型的「虛灌人頭」犯罪行為。他強調，過去其實就有許多判決，光是台中法院就判過好幾起虛灌人頭案件觸犯刑法「使公務員登載不實罪」，最高能判處三年以下有期徒性，因為登記名義都是買賣，但實際上卻不是如此。

黃國昌也痛批，這樣的案件就是典型「超越藍綠的政商利益集團」，藍綠透過土地重劃來聯手發大財，甚至為了要取得控制權，利用非法的虛灌人頭來處理。

▲▼高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

▲高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

對此鄭宏輝27日回應，從政以來絕不做違法之事，一切作為都經得起社會檢驗，時代力量之記者會之主題均已是十幾年前就開始的舊案，若有任何違法之事，早已被檢調調查。

鄭宏輝說明，時力於會中談到的重劃區位於新竹市東區，俗稱「溪埔仔」，是自己的故鄉，家族世居於此已經百年，當地許多是他的親戚或姻親，因此土地重劃時參與的人是他親友，是再正常不過的事，而時代力量與鄭正鈐看到資料就編故事指控本人，還影射參與重劃之當地鄉親為「人頭」，完全忽視當地自古為新竹市的農業區，因為人口老化遷居造成土地零碎化的問題。

鄭宏輝表示， 如果時代力量與鄭正鈐真的認為他有任何違法之處，歡迎立刻前往法院檢舉告發，他也嚴正敬告兩黨切勿再用抹黑，大打烏賊戰的方式來進行選舉操作，雖然選舉期間互噴政治口水難免，但自己無法坐視鄉親與他的名譽受到無端抹黑，因此將對高鈺婷與鄭正鈐正式提出告訴，並呼籲高鈺婷莫作時代力量之打手，成為救政黨票之犧牲品。

其他人也看了這些...

反滲透法只罰「5行為」　陸委會：只要沒做「跟滲透源往來也沒事」
批反滲透法「新戒嚴法」　趙少康：不能讓民進黨立院過半
反滲透法是「綠色恐怖」？　林飛帆：僅白狼、邱毅、吳斯懷3種人需要擔心

更多熱門新聞

陳其邁回應《反滲透法》：維護台灣安全有必要！需協助政院全力配合
蘇貞昌談《反滲透法》：多溝通勿扣帽！不影響正常交流
反擊「媽祖共諜」說　蔡英文：《反滲透法》哪一條談到媽祖

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
一夜情該穿的內褲！咪妃交換禮物「超誠意開箱」…實穿結果超尷尬
荒淫軍官回鍋！「營區摟女兵養小三」2大過開除　申訴後竟成功復
寶媽確診罹肺腺癌！耶誕動刀「前夫曾志偉」扮聖誕老人笑陪
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

陳學聖質疑「無黨還是真挺民進黨？」　趙正宇：烏賊戰不理你

花媽抱病陪掃街！　何志偉心疼送擁抱：她鼻子都擤破皮了

吳達偉車隊遇蔡宜芳…合體變「雙北七」！羅致政明造勢晚會　2位蘇院長相挺

高鈺婷再爆虛灌人頭炒地皮　鄭宏輝提告：無法坐視名譽受無端抹黑

Youtube超多主播挺韓！他揭背後「發大財真相」：1片至少賺2萬　收入全公開

李縉穎「國家發展格局」推土三科技園區：有信心讓世界看見土城三峽

張宏陸跑4里「關心板橋角落」聆聽里民！林國春合體馬英九　夜市發送春聯

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

潘瑋柏「我可以生吞4顆炸饅頭」　吳亦凡吐槽：難怪你會胖！

護國神犬聞行李值勤「挺胸坐下」 謹慎模樣萌暈網友：我也要被攔

竹山紫南宮鼠來寶錢母31號開排　今年借金4億回收6億大家發財

不想散步！懶貓走5步突躺地裝睡 奴才連扶三次...笑喊：快起來R！

王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

陳學聖質疑「無黨還是真挺民進黨？」　趙正宇：烏賊戰不理你

花媽抱病陪掃街！　何志偉心疼送擁抱：她鼻子都擤破皮了

吳達偉車隊遇蔡宜芳…合體變「雙北七」！羅致政明造勢晚會　2位蘇院長相挺

高鈺婷再爆虛灌人頭炒地皮　鄭宏輝提告：無法坐視名譽受無端抹黑

Youtube超多主播挺韓！他揭背後「發大財真相」：1片至少賺2萬　收入全公開

李縉穎「國家發展格局」推土三科技園區：有信心讓世界看見土城三峽

張宏陸跑4里「關心板橋角落」聆聽里民！林國春合體馬英九　夜市發送春聯

近20年來最少冷天！2019年很熱又很不冷⋯花東「冰火五重天」極端氣候多

快訊／板橋大遠百前「紅色法拉利」碰撞機車！女騎士噴飛倒地　緊急送醫救治

王定宇嗆多「昏庸」才閒晃　韓國瑜競辦：缺人氣可幫宣傳鋼鐵H夾克拍賣會

牛排控衝一波　樂雅樂12/30豪華海陸主餐買一送一

暗牆後傳哭聲打開見26童　家長控托兒所長超收、虐待

暖心女奔「拒韓冰店」捐數千元挺光復高雄！　惹哭眾網友：冰品裡有洋蔥

宜蘭縣太平山「蹦蹦車」軌道下邊坡崩塌　全線暫停！

佛光山屏東+潮州佛光講堂　分送臘八粥…法喜充滿平安又健康

選前散布謠言…李翁月娥報警糾元凶！　李旻蔚PO文槓余天：2個月質詢掛零

快訊／能仁家商內「黑色休旅車」暴衝撞破落地窗！玻璃碎滿地　1人受傷

政治熱門新聞

台中邱厝里成選情「章魚哥」

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

謝長廷悄返台　火鍋店巧遇韓國瑜

韓國瑜跟隨扈逛林森北路　王定宇驚呼

呱吉嗆國民黨：哪天把你們網軍老家抄出來

他揭韓國瑜上「博恩夜夜秀」心酸內幕！

網紅：博恩面對韓國瑜就像小孩吵吃糖，做好最壞打算

21網紅拍影片串聯2000萬粉絲　蔡英文響應齊喊：1／11回家投票！

李佳芬落淚　劉寶傑驚爆600萬內幕

李佳芬親談「新莊王小姐600萬」　哽咽落淚

李正皓點韓死穴：不可能翻轉民調

馮光遠爆「淡水蔡依林」秘辛！土財主父打掉2對手

雲林衽獲野生李婉鈺　宣傳車大唱：哩a良心到底在哪裡

陳水扁急性腸胃　吊點滴照片曝光

更多熱門

關鍵字：

高鈺婷鄭宏輝鄭正鈐林為洲黃國昌邱顯智時代力量2020大選2020立委選舉2020新竹市立委

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

夫火燒車成焦屍！妻崩潰：小孩才2歲

台中邱厝里成選情「章魚哥」

她喝醉客運上被猥褻！男友一旁睡死

買肉變挑女婿！他打量完拉耳回家

分手妹遇雞排店老闆…一個暖舉淚崩！

起底雪碧精主「32歲宮廟CEO」背景超狂！

高以翔過世滿1個月…女友心碎首發聲！

台南議長飆罵救火勇消引眾怒：你去

韓國瑜專訪／選前請辭高雄市長示決心？

不是椰肉！專家揭「細菌→椰果」過程…網驚呆

加藤鷹60歲「金手指生鏽慘況」曝光！

高以翔離世後第一個聖誕節！女友Bella陪高家爸媽過節

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

更多

最夯影音

更多
陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」

陸客舉牌求援遭台人嗆：不歡迎你 路人心疼歉「請不要討厭這個地方」
鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

鳳山X6男逼車按喇叭！被騎士回敬　暴怒拿球棒狂砸後悔：下班有點累

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

韓國瑜不回「哪國最危害台灣安全」　蔡英文：他身上看不出領導人勇氣

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

手機APP預知死期「剩2天！」　《安眠書店》女主角好奇下載...惡夢開始

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

再嗆沒政見！回擊國民黨用命發電　反酸年度「亂」字因韓棄市民引起

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面