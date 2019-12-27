高鈺婷再爆虛灌人頭炒地皮　鄭宏輝提告：無法坐視名譽受無端抹黑

▲高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

時代力量新竹市立委候選人高鈺婷27日召開記者會，指控民進黨候選人鄭宏輝透過虛灌人頭介入農村重劃案，呼籲鄭宏輝莫再說謊，誠實向選民交待。對此鄭宏輝27日表示，他無法坐視鄉親與自己的名譽受到無端抹黑，因此將對高鈺婷正式提出告訴，並呼籲高鈺婷莫作時代力量之打手，成為救政黨票之犧牲品。

高鈺婷與時代力量立委黃國昌、時代力量不分區立委候選人邱顯智27日上午於立法院召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會，指控國民黨立委林為洲與鄭宏輝透過虛灌人頭方式，至少主導3土地重劃會，因此取得利益分配權、主導權。

高鈺婷表示，自己並不反對農村社區的發展，而是反對民意代表藉著農村社區重劃的名義，擴大圈地強取豪奪，獲取驚人的開發利益這件事，這完全背離農村社區土地重劃的政策目的。

高鈺婷說，鄭宏輝與林為洲集團是在新竹市以土地重劃「煉金」的累犯，首先都先鎖定獵搜農地、擴大圈地，再以虛灌人頭，透過會員大會選出自己人當理監事，掌握重劃會，取得重劃後土地分配的主導權，最後等待重劃完成變更地目，再高價賣出抵費地獲取暴利。

高鈺婷指出，2007年5月新竹市政府核准成立「溪橋農村社區自辦土地重劃」的籌備會後，在7月12日同一天就有64人購買溪橋段383地號的土地，其中57人購買面積不到3.5平方公尺，很多人只持有1平方公尺土地，也包括鄭宏輝的父母、岳母與林為洲集團的許明益、林美惠，隔年的7月15日又有13人購買土地，直言「就是虛灌人頭」。

高鈺婷進一步解釋，虛灌人頭後的下一步，就是要控制重劃會。2008年8月22日溪橋重劃會召開第一次會員大會，會員總人數246人，實到132人；2008年9月重劃會正式核定成立後，這些人頭陸續將土地轉手給鄭宏輝等人；等到2011年2月召開第二次會員大會，會員總數只剩下179人，人頭蒸發了，土地也回流鄭宏輝與許明益等人手上。

邱顯智則表示，鄭宏輝、林為洲這樣的行為就是典型的「虛灌人頭」犯罪行為。他強調，過去其實就有許多判決，光是台中法院就判過好幾起虛灌人頭案件觸犯刑法「使公務員登載不實罪」，最高能判處三年以下有期徒性，因為登記名義都是買賣，但實際上卻不是如此。

黃國昌也痛批，這樣的案件就是典型「超越藍綠的政商利益集團」，藍綠透過土地重劃來聯手發大財，甚至為了要取得控制權，利用非法的虛灌人頭來處理。

▲高鈺婷召開「藍綠聯手發大財，虛灌人頭炒地皮：鄭宏輝、林為洲炒地集團手法大公開」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



對此鄭宏輝27日回應，從政以來絕不做違法之事，一切作為都經得起社會檢驗，時代力量之記者會之主題均已是十幾年前就開始的舊案，若有任何違法之事，早已被檢調調查。

鄭宏輝說明，時力於會中談到的重劃區位於新竹市東區，俗稱「溪埔仔」，是自己的故鄉，家族世居於此已經百年，當地許多是他的親戚或姻親，因此土地重劃時參與的人是他親友，是再正常不過的事，而時代力量與鄭正鈐看到資料就編故事指控本人，還影射參與重劃之當地鄉親為「人頭」，完全忽視當地自古為新竹市的農業區，因為人口老化遷居造成土地零碎化的問題。

鄭宏輝表示， 如果時代力量與鄭正鈐真的認為他有任何違法之處，歡迎立刻前往法院檢舉告發，他也嚴正敬告兩黨切勿再用抹黑，大打烏賊戰的方式來進行選舉操作，雖然選舉期間互噴政治口水難免，但自己無法坐視鄉親與他的名譽受到無端抹黑，因此將對高鈺婷與鄭正鈐正式提出告訴，並呼籲高鈺婷莫作時代力量之打手，成為救政黨票之犧牲品。

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