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Youtube超多主播挺韓！他揭背後「發大財真相」：1片至少賺2萬　收入全公開

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▲【戰2020-贏回台灣】凱道造勢大會，韓國瑜大進場。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃君瀚／綜合報導

2020總統大選進入最後衝刺階段，除了傳統的掃街拜票外，近年網路「空戰」成了各政黨爭取選票的最佳利器。PTT名人4X貓（XXXXGAY，本名劉宇席）撰文分析，指Youtube上隨處可見素人主播拍片挺韓國瑜，背後原因其實很簡單，就是為了賺錢，他以一小有名氣的Youtuber為例，拆解收入1片至少就賺2萬元！

「你們知道為什麼有那麼多挺韓U2（Youtuber）每天肯貼著韓導開直播嗎？」4X貓27日下午在臉書貼文，談起他近來在藍、綠陣營造勢場跑透透的心得，答案顯而易見，因為對素人主播來說，挺韓好賺、門檻低、收入高，不用特別寫影片腳本，只要追著韓國瑜跑就能發財，「有些人甚至辭掉正職專心在做這塊，賺的比以前正職還多！」

他分析，通常挺韓直播主有3種收入來源，一是「Youtube廣告分潤」，當觀眾播放影片、觀看廣告就會有分潤；二是「聊天室使用者抖內（Donate，贊助）」，當主播開啟直播時，聊天室可開放抖內功能，由觀眾贊助；三是「匯款帳戶」，直播主直接公開個人的帳戶資料，由粉絲轉帳贊助，如此一來還不用被Youtube抽成。

▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜舉行造勢時，總能吸引大批韓粉到場力挺。（圖／記者李毓康攝）

「廣告分潤和匯款帳戶看不到金額，但抖內金額可以從聊天室看到。」4X貓以有著8萬訂閱的陳姓挺韓直播主為例，其中一支直播影片觀看數為30萬，光是Youtube上揭露的抖內金額就突破新台幣2萬元，這還不包括廣告分潤、私下匯款的收入，「一天一個影片就能賺那麼大，難怪每天都貼著韓國瑜拍！」

4X貓表示，許多素人主播不以此為滿，還會推出各種韓國瑜周邊來賺錢，國瑜娃娃、國旗門牌等商品販售，甚至提出奇怪的名目要求韓粉們集資贊助，「例如說要幫韓國瑜寫一首歌，進錄音室錄製需要8萬元」、「幫韓國瑜拍競選影片啦，請大家各種捐款」。他批評，這些集資往往都超出所需的金額甚多，更何況這些錢都沒有進韓國瑜的口袋，只有主播成功發財。

4X貓參與挺韓遊行（圖／翻攝4X貓臉書）

▲4X貓日前參與「挺韓大遊行」自拍照。（圖／翻攝4X貓臉書）

「有一種挺韓U2（Youtuber），不需要天天去追著韓國瑜跑，例如某位孫先生。」4X貓說，這種拍片只要挑選適合的抽樣母體，站在路邊開直播，再使用小技巧汙染樣本，如引導投票、告知韓粉抽樣地點、控制磁鐵數量等，「這樣當然能投出韓導大贏的結果，但韓粉們才不關心這種抽樣瑕疵，只要看到結果，馬上各種抖內捐款洗頻。」

分析文貼出後，網友直呼大開眼界，「韓粉讓人發大財」、「要不要去國稅局檢舉」、「我本來以為發大財只是口號」、「只要直播主不分黨派都很好賺阿」、「所以你有沒有後悔沒撈到這一波」。

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