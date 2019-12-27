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中火撤證龍井居民回饋金減少　盧秀燕：市府將代補助權益不受損

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▲▼龍井一號橋-人行鋼構橋啟用，盧秀燕親自出席。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕出席龍井一號橋-人行鋼構橋啟用，她承諾會對於中火回饋金減少的居民代為補助，不讓權益受損。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕27日出席「龍井一號橋人型鋼構橋」通行典禮，針對中火遭廢止2張操作許可證將導致居民回饋金減少做出說明。她表示，相信民眾可以理解市府改善空汙決心，她承諾市府將代為補助，不讓市民權益受損。

龍井區觀光路是當地交通要道，車流量大，又是龍井國中學生上下學必經之路，原有人行道不足導致人車爭道。台中市府得知後與民代現場會勘，決定在原有橋面旁新建「龍井一號橋-人行鋼構橋」，由市府全額補助1千萬，歷時7個月施工，今天正式通行。整座橋漆成喜氣紅色，猶如送給當地居民最好的新年禮物。

▲▼龍井一號橋-人行鋼構橋啟用，盧秀燕親自出席。（圖／台中市政府提供）

▲▼龍井一號橋-人行鋼構橋新建在原有橋面旁，讓行人走得更安全。（圖／台中市政府提供）

▲▼龍井一號橋-人行鋼構橋啟用，盧秀燕親自出席。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，龍井一號橋今年4月動工，11月順利完工，藉由人車分道，大幅提升人行安全，感謝民代在預算的支持。目前龍井區納入市府年度預算的大型工程案有62案，包括教育局「龍津高中第一期綜合教學大樓工程」、「龍海國小、龍津國小、龍井國小老舊校舍拆除重建工程」，建設局「龍井區麗水漁港新建跨河橋樑及周邊自行車道串連改善工程」，水利局「龍井區安良港大排水護岸復建工程」等，皆是地方重要建設，將帶動當地文教經濟發展。

她也提到中火並說，中火違反生煤管制自治條例，市府決議廢止中火2張操作許可證與生煤使用許可證，2020年1月1日生效。她向龍井區居民說明市府改善空汙的決心，對於中火減少發電，可能導致民眾回饋金減少，盧市長也承諾市府將代為補助，不讓市民權益受損。

立委顏寬恒則感謝市府全力幫忙，採納地方意見，人行鋼構橋順利落成後，讓居民通行更加安全。顏立委也肯定市府魄力，讓中火兩部機組停機減煤，為捍衛市民健康踏出重大一步。

市議員林孟令也說，過去港區建設預算多屬地方回饋金，感謝盧市長編列預算投入當地教育、交通與治水建設，對地方照顧有加。市議員吳瓊華也肯定市府施政效率，此座橋完工，讓學生通行更方便，家長也無後顧之憂。

盧秀燕今日在民政局長吳世瑋、建設局長陳大田、地政局長吳存金及龍井區長戴燕如陪同下，與立法委員顏寬恒、市議員吳瓊華、林孟令、前市議員劉淑蘭、市議員林汝州服務處代表、農會總幹事林裕議等人一起步行通過新橋，象徵當地建設翻開新的一頁，多位里長也到場共襄盛舉。

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