發言頻扯性別　高雄市婦權會委員提案「請韓國瑜謹言慎行」

▲高雄市婦權會委員劉硯田提案要求召集人韓國瑜勿再有令人誤會言論 。（圖／翻攝劉硯田臉書）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市婦權會委員會26日開例行委員會會議，身為委員的名律師劉硯田昨提臨時動議案，建議召集人韓國瑜應謹言慎行，如「男人生命是下半段，女人的生命是上半段」等言論，避免再做出帶有性別刻板印象，可能違反性別主流化的爭議言論，主席、社會局長黃淵源最後裁示，將轉知市長，建請未來言行更加注意。

高市婦權會委員會開例行委員會會議，召集人韓國瑜請假，由社會局長黃淵源代理，委員劉硯田提臨時動議案。提案中指，召集人(本市市長)韓國瑜近來諸多言論，如「男人生命是下半段，女人的生命是上半段」、或是「男人以天下為家，女人以家為天下」，引發外界爭議，究其言行或無惡意，唯實已帶有性別刻板印象，凡此均有可能違反性別主流化，為免此爭議性言論頻仍，因此才提案。

建請韓國瑜謹言慎行，避免做出令人誤會違反性別主流化，更帶有性別歧視之爭議性言論，最後主席(社會局長)裁示，將轉知市長，建請未來言行更加注意。事後，劉硯田在臉書寫下「雖然徒勞，還是該做的小事」。

▲社會局局長黃淵源 。（圖／記者洪正達攝）

社會局也表示，針對本市婦權會26日會議中部分委員關心市長言論，市府表示尊重委員的建言，高雄市是重視性別平等友善城市，市府採開放且接受多元意見，婦權會相關會議紀錄將依程序簽送市府長官。

「時間對我們來說完全沒用！」