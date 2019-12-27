快問快答／高雄罷免韓國瑜會過嗎？　4萬1644位網友認為會

▲罷韓四君子至中選會提出高雄市長韓國瑜罷免案。（圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

罷韓團體26日向中選會遞交第一階段高雄人連署罷免提議書，宣布進入罷免程序。根據《ETtoday新聞雲》最新的網路聲量調查，如果真的舉行罷韓公投，有4萬1644位網友認為會通過。

關於罷韓公投是否會通過的問題，《ETtoday新聞雲》在官網與APP上進行「快問快答」，以了解網友的意向，調查時間從2019年12月26日中午12點00分起至2019年12月26日晚間11點59分為止，總計5萬9453位網友答題。

針對「如果真的舉行罷韓公投，請問您認為是否會通過？」問題，有4萬1644人認為會通過，佔約70％，而有1萬7769位認為不會通過，佔約30％。

▲罷免高雄市長韓國瑜罷韓程序表 。（圖／翻攝臉書社團高雄好過日）

罷韓團體Wecare高雄、公民割草聯盟、與台灣基進赴中選會，遞交第一階段3萬份罷免連署提議書，正式宣布罷韓啟動。第二階段需在60天內有10％以上選民簽連署書，估計在22萬8千多人，罷韓團體保守估計，送交30萬份連署書較安全，目前收集的連署書雖超過門檻，但第二階段連署要全數重簽，成為一大挑戰。

罷免成案後，中選會將公告投票時間，罷韓團體預計在5月份能進入第三階段，也就是投票，且需有超過25％選民投票贊成罷免，贊成大於不贊成，也就是需要有57萬人以上投下贊成票，才可罷免成功。

韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋批評，罷韓連署應就職滿一年才能啟動，中選會應依法行政。對此，中選會回應，選罷法對提議人名冊的「連署期間」無明定，沒有另行限制必要。