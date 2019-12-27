6所大專院校新生註冊未達6成　稻江37%全國最低





▲教育部公布「108學年大專院校註冊率」。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（27日）公布「108學年大專院校註冊率」，共有6校全校註冊率未達60%，包括，私立大學部分，台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、台北基督學院等校；私立技專部分，則有和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學，其中和春技術學院已連續2年上榜。

根據教育部最新公布名單，新生註冊率未達6成的學校分別為，稻江科技暨管理學院37.23%、聖約翰技術學院43.10%、大同技術學院46.10%、台北基督學院50%、台灣首府大學52.10%、和春技術學院58.01%，較去年8校、前年17校較少，但和春技術學院已連續2年上榜。

請繼續往下閱讀...

▲108學年大專院校註冊率 。（圖／記者崔至雲翻攝）*點圖可放大

按照教育部「輔導私立大專校院改善及停辦實施原則」規定，全校學生數未達3000人，且最近2年新生註冊率未達60%的學校，可依《私立學校法》第55條規定，要求限期改善，並進行專案輔導。但高教司長朱俊彰指出，新生註冊率未達6成只是其中一項指標，教育部還是會考量校方財務狀況、教學品質等因素，來考量設為專輔學校的定義。

另外，教育部今年也特別公布「就學穩定率」，結果共有19所學校穩定率95%以上，包括一般大學的政治大學、交通大學、台灣大學、清華大學、國北教大、暨南大學等6校。技專院校「就學穩定率」95%以上則有雲林科大、台北商業大學、台中科技大學、台北科技大學、高雄餐旅大學、高雄科技大學、虎尾科大、台灣科技大學、長庚科技大學等9所學校。

▲高教司司長朱俊彰（圖左）指出，新生註冊率未達6成只是其中一項指標，教育部還是會考量校方財務狀況、教學品質等因素。（圖／記者崔至雲攝）