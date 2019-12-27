16校註冊率未達7成　私校工會：恐加速退出高教市場

▲私校工會認為，長久以來，政府重公輕私，造成公、私立大學不公平競爭，造成公立大學註冊率普遍優於私立大學的現象。（圖／記者林世文攝）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（27日）公布「108學年大專院校註冊率」，共有6校全校註冊率未達60%，包括，台灣首府大學、稻江科技暨管理學院、台北基督學院、和春技術學院、大同技術學院、聖約翰科技大學。全國私校工會直言，未來少子化加遽，註率冊六成以下的學校恐怕會加速退出高教市場。

除了6所學校註冊率未達6成外，華梵、明道、高苑、遠東、環球、大華、華夏、東方、台北海洋、慈惠醫專等10校註冊率未達六成五。私校工會分析，此數據顯示，公立大學註冊率普遍優於私立大學；註冊率不理想的學校都集中在私立大學，尤其以五專升格科大者最為嚴重；地處偏遠學校表現較落後。

請繼續往下閱讀...

全國私校工會理事長尤榮輝說明，新生註冊率反應高教市場接受度，也被社會視為辦學成效重要指標，因此各校無不卯足全勁力拼漂亮數字，尤其少子化後生源不足，不僅公、私立大學競爭學生，私立大學間也上演招生割喉戰，未來少子化加遽，註率冊六成以下的學校恐怕會加速退出高教市場。





▲教育部公布「108學年大專院校註冊率」。（示意圖／記者周宸亘攝）

私校工會認為，長久以來，政府重公輕私，公立大學接受政府補助遠大於私立大學，造成私立大學的學費必須是公立大學的兩倍，制度上又對私立大學有過多的限制，造成公、私立大學不公平競爭，才會造成公立大學註冊率普遍優於私立大學的現象。希望政府能正視公、私立大學不公平競爭情形，重新定位高教發展政策及藍圖，制訂公平競爭機制，給優質的私立大學往上發展的機會與空間。

尤榮輝直言，許多私立大學董事會以營利心態辦學，惡待教師且不顧教育品質，學校弊端不斷，才會導致註冊率不及格、新生人數越來越少。呼籲教育部落實預警及專案輔導機制，立法院也應早日通過私校轉型退場條例，讓不良私校早日退場，以免繼續誤人子弟，並將資源轉挹注到其他優質學校。

尤榮輝也坦言，新生註冊率影響學校聲譽至鉅，日前接獲許多投訴，稱學校有用「人頭」造假註冊率情形，呼籲教育部注意私立大學是否有新生註冊卻未繳學費，或是10月中旬以後是否出現大量休退學情形，建議教育部於明年揭露各校新生第一學期的休退學人數及比例會更能真實反應學校辦學。

其他人也看...

台大國發所、清大人類所、政大外交所都在列 註冊率出爐132系組招生掛蛋

6所大專院校新生註冊未達6成 稻江37%全國最低

