台大國發所、清大人類所、政大外交所都在列　註冊率出爐132系組招生掛蛋

▲公私立大專校院碩博班共有132系組招生掛蛋。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

教育部今（27日）公布大專校院校註冊率，其中，公私立大專校院碩博班共有132系組招生掛蛋，包括，台大、成大、清大、交大、政大、台師大等校。對此，高教司司長朱俊彰表示，教育部公布的各系註冊率並不包含境外生，也因為一些系所規模較小，學校可能「寧缺勿濫」，但以全台碩博班4千多班來說，比例其實不高。

根據教育部資料顯示，沒有招到博士班學生的頂大，包括，台大國發所；台師大歷史系、地理學系；清大人類所、語言所、生技產業博士學程；交大加速器光源科技與應用博士學位學程；政大外交所、圖檔所、會計所；成大太空與電漿科學研究所和國際經營管理研究所（IMBA）等。

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▲教育部公布108學年大專校院校註冊率。（圖／記者崔至雲攝）

朱俊彰分析，108學年有916個博班、3400多個碩班，今天公布的表中，因沒有含境外生註冊率，所以有些校系還是有收到外籍生，只是沒顯示出來，但其實132系組掛零的占比不算高，對於公校招生未達8成、私校未達7成，教育部也會減招名額。

對於部分博士班只招1人，如果連續2年均未招到人，是否有被廢掉的可能？朱俊彰表示，博士班培育高階人才，申設不易，教育部讓學校可以申請暫時停招最長3年，使大學可以藉此好好調整博士班的方向。

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