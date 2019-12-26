他交往3年遭甩「花176萬暗網買殺手」　前女友接FBI警告…有人要殺你！

▲男子被FBI抓到用暗網買殺手幹掉女友。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳亭伃／綜合報導

情人之間好聚好散或許是一種學問，分開就應該勇敢釋懷。英國一名收銀員遭到警方逮捕，認為他涉嫌在暗網上購買殺手去暗殺自己的前女友，而男子前女友同樣被警方警告，要求注意自身安全。男子在接受調查時表示，自己根本沒有想過要傷害誰，認為是遭到有心人士惡意栽贓。然而前女友卻表示，因為兩人當時分手狀況很糟，所以認為自己確實有可能會被前任報復。

根據英國《太陽報》報導，24歲的弗萊（Adrian Fry）被聯邦調查局發現，試圖在暗網上找尋人綁架自己20歲前女友斯特恩（Alexis Stern）。弗萊與斯特恩自2015年開始交往，直到2018年斯特恩提出分手，表示自己遇到了一個更好的對象，兩人分手的狀況相當激烈，但最後弗萊仍忍痛讓女友離開。

▲斯特恩接到警方警告，指前男友想殺她。（圖／翻攝自臉書）

調查指出，弗萊透過暗網用帳號「Mastermind365」找人密謀綁架斯特恩，而這項計畫卻在斯特恩說出自己「遇到更好的對象」後，變成直接殺害斯特恩，甚至開出4萬5000英鎊（約台幣176萬元）希望有殺手可以完成任務。弗萊事後遭到聯邦調查局約談，他表示，「我連一隻蒼蠅都不敢殺，更不可能有念頭想要殺死任何人」。

斯特恩表示，當時提出分手後，弗萊確實情緒激動，甚至「Mastermind365」的大頭貼也是弗萊曾經有用過的字詞圖片。但弗萊對此強烈否認，認為這項調查根本沒有具體證據，「我可以理解斯特恩認為有人想殺死她，想找一個代罪羔羊結果剛好是我，而實際上我也沒有這麼多錢去雇用一個殺手，真的太荒謬」。