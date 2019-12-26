夜會小王「一巴掌秒招死神」　總鋪師為20萬勒殺人妻…當垃圾棄屍

▲警方於晚間尋獲王女遺體。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹地區發生一起殺人棄屍案件！一名吳姓男子與人妻王女相約在平安夜幽會，沒想到2人因錢反目，吳男氣憤之下竟失手悶死對方再棄屍，事後他自覺逃不過警方追查，在市議員的陪同下前往警局自首，警方已於晚間尋獲王女遺體，並交由檢察官、法醫相驗，全案將依殺人罪移送。

▲吳男（條紋衣）在警方陪同下前往棄屍地點找尋遺體。（圖／記者陳凱力翻攝）

年約40歲的已婚王女與小王吳男交往，2人於24日晚間相約在新竹市區一起過平安夜，沒想到酒後王女向吳男索討20萬遭拒，失控打了吳男一巴掌，吳男氣憤不已，趁王女酒後熟睡，以電擊棒及棉被將她悶死殺害，之後再以繩子綑綁遺體裝在黑色垃圾袋中，於26日清晨5時許，將王女屍體以自小客車載往新竹縣柯湖路郊外某處棄屍。

王女的丈夫發現妻子失蹤多日，向警方報案協尋，吳男自知躲不過警方追查，於26日下午向朋友坦承殺人棄屍，並與友人一起前往新竹市市議員陳治雄服務處尋求協助，陳治雄聽聞後大驚，趕緊將吳男帶往新竹市警局自首。警方隨即帶著吳男前往棄屍地點尋找屍體，晚間6時許王女遺體被尋獲，目前已由檢察官、法醫接手相驗，擇日解剖，全案將以殺人罪移送。

▲吳男（左）與王女（右）因為金錢而引發殺機。（圖／翻攝臉書）

據了解，吳男是1位單親父親，熱衷寺廟宗教活動，是一名專業總鋪師，他獨力賺錢養家，同時參加新竹市巡守隊員，同僚認為他是個熱心開朗的人，因此當他走入派出所自首並表示殺人棄屍時，也讓與他共事過的警察感到相當意外。

▲王女失蹤後他的丈夫曾上網協尋。（圖／翻攝臉書）

►就算爬到樹上！妳還是很美

►上市公司女主管棄高薪當23年全職媽 花心夫帶小三遊世界嗆：意外懷孕才娶你



►「手捏求救字條」她全身狂抖匯款 驚見恐怖5個字！警全戒備



►他牽單車過馬路「騎士犁田秒被罵」 影像曝光…網：杯杯森七七