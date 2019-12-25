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搶搭小黃爆衝突！旗山火鍋店老闆怒嗆：好膽嘜走　下秒「砰砰」2槍擊斃男大生

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高雄火鍋老闆搶小黃2槍殺死男大生　友：實踐學生多囂張嗆怕你開喔。（圖／東森新聞）

▲石男因為搶計程車與男大生爆發衝突，氣不過竟拿槍斃了對方，被判刑15年、褫奪公權5年。（資料照／東森新聞）

記者陳韻如／高雄報導

高雄旗山2018年12月29日半夜傳出槍響，一名知名火鍋店石姓老闆和一名實踐大學陳姓男學生搶計程車，石男朝對方腹部近距離開兩槍，導致對方失血過多引發器官衰竭死亡。石男開槍後主動帶槍投案，他也被依法起訴，而一審法官將他依殺人罪嫌判刑16年，但他不服提出上訴，二審法官審酌他已賠償陳男家屬400萬元和解，因此改判刑15年，褫奪公權五年。

回顧案情，事發當天凌晨2點多，石男跟跟2名友人在旗山區中華路一間卡拉ok店喝酒後要離去，卡拉ok櫃台服務生幫忙叫計程車，但沒想到就在計程車來了以後，陳男跟他的朋友卻從店內衝出來，大聲質問石男這一方，為何搶搭他們的計程車。

▲大四陳姓男同學酒後跟人爭搶計程車，遭人開2槍 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲石男與陳男在卡拉OK門口爆發衝突，隨後竟拿槍斃了對方，被法官判刑。（資料照／記者吳奕靖翻攝）

石男等到朋友離開後，與陳男爆發口角，隨後扭打成一團，石男最後對著陳男嗆聲，「好膽嘜走」，並騎車回家拿槍，不到5分鐘再回現場，見對方還在卡拉OK店門口，朝陳男的腹部開兩槍後逃逸，導致陳男失血過多引發器官衰竭死亡。開槍的石男同日上午9點多到警局投案，警方訊後將他送辦，檢方事後也依法將他起訴。

一審法院審理後，將石男依違反槍砲及殺人等罪合併判刑16年，並褫奪公權5年，但他認為判刑過重，因此提出上訴，並主張自己是自行帶槍投案，足以認定他良心未泯，且他也以400萬元賠償金與陳男家屬達成和解。

不過，二審法官認為，早在石男投案前，警方就已查出他涉案，並不符合自首要件，且他的行為讓陳男家屬痛失親人，造成難以抹滅的傷害，但審酌他已與對方和解，因此將他改判15年徒刑、褫奪公權5年。全案可上訴。

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