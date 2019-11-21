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聯邦快遞包裹扔過牆 約克夏㹴院內曬太陽　不幸被砸死

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▲不幸被「聯邦快遞」丟過牆的砸死的庫柏。（圖／CBS電視畫面)

不幸被「聯邦快遞」丟過牆的包裹砸死的庫柏。（圖／KCAL電視畫面)

國際中心／綜合報導

美國洛杉磯市威尼斯(Venice)社區日前發生一宗悲劇。「聯邦快遞」(FedEx) 在投送包裹時，司機因為偷懶，把一件沈甸的包裹拋過圍牆丟進院子裡。未料包裹剛巧砸中主人所養的一隻約克夏㹴(Yorkshire Terrier)。讓牠身受重傷。

由於狗狗內傷嚴重，狗主人不得不選擇讓愛犬安樂死。狗主夫婦向電視臺投訴，希望「聯邦快遞」下令禁止司機從丟牆外丟包裹入屋。

不幸送命的小狗叫庫柏(Cooper)。事發當天牠在後院裡曬太陽。後院有座水泥高牆，站在牆外不易看見院子裡情況。 報導稱，「聯邦快遞」司機當時將包裹直接丟進牆內。儘管包裹面積並不太，但裡面卻是水晶玻璃製品，份量相當重。

男主人蓋林(Mitchell Galin)表示，當他把包裹從庫柏身上移開時，發現愛犬渾身是血。夫婦倆火速把庫柏送去給獸醫救治。X光片顯示庫柏的肺與肝已嚴重受損。蓋林夫婦不忍心庫柏繼續受折磨，決定讓牠安樂死。

「聯邦快遞」其後發表聲明向蓋林夫婦致哀並表示道歉，表示會負擔小狗的醫療和喪葬費用， 並在調查完成後採取「適當行動」 。

蓋林的妻子桂子(Keiko)表示不滿意這種答覆。她不想聽到什麼調查，「聯邦快遞」應該馬上下令禁止所有司機丟包裹過牆。相關報導及更多照片請看這裡

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