涉挪用父親基金會1.24億　孫道存出庭說很懊悔！拿「聯絡簿」求情

▲孫道存涉挪用基金會公款感到慚愧、懊悔，他表示願承擔到底。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者孫于珊／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電線電纜公司前董事長孫道存，1994年起夥同公司財務長，掏空太電近200億元被判處3年徒刑確定，2020年元旦刑期將屆滿。然而，還沒出獄的他，又捲入一起1.24億元的「侵占案」。孫道存對此感到後悔，也坦承犯行，但強調只挪用2200萬而已！並拿出桃園八德外役監的「返家聯絡簿」稱自己很乖，希望法官審酌量刑。

孫道存26日在庭上慚愧地表示，對於本案他感到很難過、很懊悔，他對不起父親的基金會，希望法官能給他改過自新的機會。同時辯稱，他實際只挪用文教基金會的2200萬，且在調查前皆已還清，並不像起訴書所指控他挪用金額為1.24億元那麼多。

對於此案保釋金的金額，孫道存也表示，他不會逃亡，會承擔到底！太電案歷經13年，他都準時出庭，從沒請過假，未來也沒計畫出國，甚至不會在出監後搬家或長天數離開租屋處；同時提出八德外役監的「返家聯絡簿」稱，他坐牢期間回家19次，都有按時回監，並無違規紀錄。由於太電案的保釋金為500萬元，因此他希望法官考量二案情況及他的能力，給予適當保釋金額不超過500萬元。

▲孫道存強調只挪用2200萬元，且已歸還，並非起訴書所指控的1.24億元。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

不過檢察官認為，由於檢辯雙方對於侵占金額的數目有爭執，法院甚至可能會鉅額沒收相差的1億元，因此推斷孫道存有逃亡之虞，希望法官限制住居、出境、出海；而具保部分，希望法官考量孫的社會地位、名聲等情狀，建議保釋金至少要500萬元為恰當。

孫道存的律師對此表述，由於起訴書的計算方式有錯誤，才會出現巨額差距，因此不應用該錯誤作為行使強制處分權的理由，也不應讓孫承擔人身自由受拘束的結果！

法官審酌後，將於31日作出裁定。

孫道存在太電案與稅款案纏身的這幾年，遭投資人求償以及行政執行等原因，資金無法自由運用，竟從2012年起至2018年間，指示不知情的太電董事長專員，多次以10萬元到100萬元不等的金額，小額挪用太平洋網球發展基金會、孫法民文教基金會的資金，遭北檢依公益侵占、業務侵占等罪起訴。

▼孫道存希望保釋金額不超過500萬元，法官31日將作出裁定。（圖／資料照／記者吳銘峯攝）

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