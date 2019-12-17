老闆在香港賺錢、員工在台北A錢　製片公司女會計4年暗槓1.1億元

▲女會計利用負責處理帳務收款工作的機會，4年來暗槓公司應收款項1.1億元。（圖／翻攝自pixabay）

記者劉昌松／台北報導

曾發行電影《血觀音》的台北双喜電影發行公司陳姓女會計，涉嫌為了償還個人債務，從2015年起，利用老闆的信任，將應收帳款納為己有，4年暗槓1.1億元，直到公司查帳發現問題，陳女知道難逃法網，找律師陪同自首，台北地檢署17日依業務侵占等罪將陳女起訴。

起訴指出，陳女受公司委託，擔任幫括双喜在內，3間關係公司的會計出納工作，因老闆經常在大陸、香港工作，台灣公司的帳務等工作都交給陳女負責，沒想到陳女卻利用老闆的信任以及職務之便，利用現金提領或網路轉帳的方式，盜領廠商匯給公司的款項，然後向公司回報佯稱廠商尚未付款。



2019年2月間，公司察覺異狀，開始調查財物情形，陳女發現紙包不住火了，趕緊找律師陪同自首，她供稱自己因為積欠債務，從2015年12月起，侵占公司款項約達1.1億元，除了用來償債外，也有些支應自己的生活花費，所以現在已經無法還錢給公司，檢察官調查後，依業務侵占等罪將她起訴。

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