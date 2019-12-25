誤會刮中200萬大獎還被老闆吞了　新住民怒告侵占一秒夢碎

記者黃翊婷／綜合報導

45歲的蘇姓婦人今年4月28日在新北市淡水區某彩券行買了一張刮刮樂，因為不熟悉玩法，誤會自己中了200萬元大獎，詢問彩券行李姓老闆卻被告知沒中獎，憤而提告侵占等罪。不過，士林地檢署檢察官經過調查，確認蘇婦真的沒有中獎，全案不起訴。

▲「刮刮金樂透」（最右）一張價格為200元。（圖／記者張凱喨攝）

從印尼嫁來台灣的蘇女在事發當天購買一張即時型彩券「刮刮金樂透」，刮完之後誤以為中了200萬元大獎，開心詢問彩券行老闆，對方僅用肉眼檢視並未使用機器確認，隨即告知她沒有中獎。

蘇女返家後仍不相信，上網查詢依舊堅持自己有中獎，於是同年5月9日再次前往彩券行理論，要求歸還當天留在現場的刮刮樂，否則就要支付獎金200萬元，一度還跟著老闆走進櫃台內，最後鬧到警察到場處理，雙方的火氣才稍微消退。

▲網路上也有許多網友拍攝影片實測中獎率。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

但蘇女越想越不甘心，一氣之下提告侵占、妨害自由、詐欺、背信等罪；李男覺得自己很無辜，也針對蘇女走進櫃台一事提告侵入住宅等罪。

士林地檢署檢察官調查後發現，蘇女當天可以自由進出彩券行，並沒有被限制自由，加上經過台彩公司確認該張刮刮樂的確沒有中獎，因此也沒有侵占、詐欺等疑慮；而侵入住宅方面，因為彩券行屬於公眾得以出入的營業場所，難以認定客人進入櫃台就是觸法，最後全案皆不起訴。