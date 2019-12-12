　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「馬辣」員工趁收銀A錢！4人被抓驚見她拿最多爆內鬨…簽1665萬本票求饒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

馬辣公館店。（圖／翻攝Google Map）

▲馬辣公館店4名員工，於2年多內以短報客人數、不開消費明細單等方式侵占營業額，被抓包後還因發現有人拿比較多當場內鬨，最後簽下共1665萬元本票求饒。（圖／翻攝Google Map）

記者羅志華／台北報導

知名火鍋品牌「馬辣」公館店爆出4名員工利用收銀職位，於2013年11月至2016年3月間，以短報來店客人數、不開消費明細單等方式私吞營業額達307萬元，4人經法院依業務侵占罪判刑9到11月不等，民事部分，馬辣依4人被抓包後簽下的本票求償1665萬元，但4人稱本票是受迫簽下，北院判他們應賠307萬元，可上訴。

據判決，4人於2013年11月間至2016年3月間，在「馬辣」公館店分別擔任副店長、主任、襄理、經理，他們趁著輪值收銀台侵占店家營收，直到店長對帳時「驚覺不對勁」，才讓4個內賊現出原形；一夥人被抓包後，林姓主任向店家坦承，她2013年10月間自某次接待忘記抽單，卻意外發現這樣能將錢收下後，便開始「發大財」，之後被另外3人發現，更是「有錢大家賺」。

殘酷的是，方姓襄理直到犯行曝光，才發現4人說好「一起發財」，但自己拿的卻比林姓主任少很多，讓他氣得要主任「說實話」，並坦承犯案期間，他平日可拿2500至3000元，假日生意好，可拿5000至5500元；由於作案時間長達2年多，4人也說不清到底拿了多少，被抓包後更是緊張，便各別簽下250萬、709萬、456萬、250萬，共1665萬元本票賠償店家。

法院審理時，4人改口辯稱本票是被逼著簽的，並要店家提出損害證據，法官依4人自白作案期間，每日侵占的金額，判他們須賠償馬辣307萬零14元，可上訴。

腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
遠航無預警停飛！千人「年前失業」　空姐IG大崩潰...哭著衝
明志科大驚傳「化骨水」氫氟酸外洩　數百學生緊急疏散
高以翔猝逝「癱倒」畫面外洩！　工作人員哈哈笑...聲音全收錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／桃機二期航廈工程弊案 主嫌林文楨遭裁定收押禁見

遠航財務困難並非首次　張綱維曾斥：笑話一則…北檢「他」字案調查中

快訊／明志科大驚傳「化骨水」氫氟酸外洩　數百學生緊急疏散

大批警力匯集南港展覽館！網傻：還有救護車　真相讓人傻眼

「馬辣」員工趁收銀A錢！4人被抓驚見她拿最多爆內鬨…簽1665萬本票求饒

快訊／內湖日本學生觀光團「集體腹痛」　36人緊急送醫

國民黨台南區黨部「疑似爆裂物」　初判是「兩大瓶帶汽油味礦泉水」　

獨／張綱維人在台北　「遺書」抒發心情…昨天還進公司　友人力勸沉澱

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

七七行館案劉政池判刑1年2月定讞　前陽管處長無罪遭撤銷發回

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

范瑋琪、王力宏低調陪伴高以翔爸　聚會合照「一致動作」有洋蔥

虎斑哥「實力寵妹」每晚叼牠進窩 不顧癱瘓努力前進：我怕妳冷嘛

傳統台式早餐秒征服老外味蕾！初嚐鹹豆漿超驚艷：想整碗吃光

他玩交友軟體不給錢遭恐嚇！ 找「真大哥」揭發假幫派真詐騙

阿彌陀佛姐再改編「哆啦A夢」超洗腦旋律穿梭台北各大夜市

快訊／桃機二期航廈工程弊案 主嫌林文楨遭裁定收押禁見

遠航財務困難並非首次　張綱維曾斥：笑話一則…北檢「他」字案調查中

快訊／明志科大驚傳「化骨水」氫氟酸外洩　數百學生緊急疏散

大批警力匯集南港展覽館！網傻：還有救護車　真相讓人傻眼

「馬辣」員工趁收銀A錢！4人被抓驚見她拿最多爆內鬨…簽1665萬本票求饒

快訊／內湖日本學生觀光團「集體腹痛」　36人緊急送醫

國民黨台南區黨部「疑似爆裂物」　初判是「兩大瓶帶汽油味礦泉水」　

獨／張綱維人在台北　「遺書」抒發心情…昨天還進公司　友人力勸沉澱

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內　貨車司機判賠1194萬

七七行館案劉政池判刑1年2月定讞　前陽管處長無罪遭撤銷發回

橘貓超怕冷！坐電熱水瓶「熱屁屁」取暖　她回顧2年前畫面好無奈

睡好讓美肌力暴衝！擁有高品質睡眠，以下「5點」要注意

「隔壁的人好臭！」他頭痛狠嗆…醫驚見X光「一團霧霧的」：自己在發臭

快訊／桃機二期航廈工程弊案 主嫌林文楨遭裁定收押禁見

冬盟／張皓緯清壘安、歐晉開轟　味全龍6比4賞中職4連敗

女兒超迷周子瑜...「狂粉行徑」曝光！陶晶瑩傻眼：太誇張

遠航財務困難並非首次　張綱維曾斥：笑話一則…北檢「他」字案調查中

金管會駁回尹崇堯掌董座　南山工會：尊重專業審議、嚴審監管電腦系統正確性

飛機河粉進駐永和比漾廣場　12/14前限量河粉買一送一　

UBA／容毅燊猛繳雙10數據　王志群回歸領軍台師大7連勝

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

新竹鋼鐵韓粉組頭好大膽　開PK盤

不顧生理期！新北男性侵酒醉妹：生日快樂

少女從9樓墜下亡　媽媽進房叫她起床

半年沒聯絡！前女友在他面前「淋汽油自焚」

13歲少女墜樓送醫不治　9樓陽台掛棉被

國道4車連環撞！懷孕港女「頭皮掀起」慘死車內

桃園砂石車相撞機車　男騎士遭輾身亡

30年賣給台積電攢上億　年薪400萬財產剩12萬

東海女大生撞轎車不治…單親媽崩潰！警：機車闖紅燈

獨／張綱維人在台北　昨天還有進公司

刑大組長搭捷運上班　疑昏迷頭撞樓梯搶救不治

士官吞9萬公款買iPhone　羈押禁見

更多熱門

相關新聞

高中職員10月內撈公款107萬　還卡債+養女友

高中職員10月內撈公款107萬　還卡債+養女友

高雄六龜高中涂姓職員在總務處擔任出納組長時，利用職務之便從學校專戶提領公款來清償卡債、信用貸款或支應田姓女友生活開銷，在短短10個月內侵占學校公款107萬餘元，且為了避免被會計人員抓包，他還偽造存提款單及相關戳章、單據企圖掩蓋犯刑。橋頭地院依貪污治罪條例，判涂男有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。仍可上訴。

士官吞9萬公款買iPhone　羈押禁見

士官吞9萬公款買iPhone　羈押禁見

來6人只報4人！馬辣4員工「侵占307萬」下場出爐

來6人只報4人！馬辣4員工「侵占307萬」下場出爐

撿到皮夾A走1萬5　再拿信用卡預借現金露餡

撿到皮夾A走1萬5　再拿信用卡預借現金露餡

收受千萬捐獻幫馬助選　退將判刑2年半

收受千萬捐獻幫馬助選　退將判刑2年半

關鍵字：

馬辣鴛鴦鍋公館侵占

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 高以翔 謝和弦 泰國簽證 王令麟 韓國瑜 尹衍樑 楊蕙如(卡神) 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 具荷拉 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝和弦證實婚變：永遠單身

洗碗精別加水稀釋！專家曝2原因髒爆了

莉婭被謝和弦認愛：全世界最傻眼是我！

獨家／謝和弦遭辣妻檢舉「切心切到底」年後離婚

38年前遭跑船父關冰庫　他賭氣躲西班牙小島38年

遠航張綱維傳遺書　只求以死謝罪

范瑋琪低調陪伴高以翔爸「私下聚會照」曝！

女友幫美容SPA爽到睡著…醒來當場分手！

今年聖誕趴　「馴鹿咪咪裝」正夯

館長開賣限量腕錶！「每支36900」網熱議

紙箱幼貓沒人要　長大變極品美貓

遠航將倒閉？副總：孤臣無力可回天

彰化女大生遭撞！飛到田中…躺18分鐘命危

韋汝替遠航董事長未婚生子！他月付15萬卻「愛上自家空姐」

金希澈遭保鑣擋下「以為是粉絲」他超Q發言笑翻網

更多

最夯影音

更多
新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～

新郎帥炸抖胸跳進宴會廳！高顏值新人婚禮尬舞嗨翻全場～
大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

大媽撞車直接騎走辯：不是故意　被攔竟「見笑轉生氣」暴怒狂罵

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

手遭絞爛...台狂醫拿腳趾接手指　「捐款近億」每月率團澎湖義診

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

黃爆李家砂石場拒繳282萬補償金　王淺秋回嗆：拿不出證據就閉嘴！

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

整張用鐵做！開箱土豪「美國黑卡」 買什麼都能刷...遇到危險還能求救

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面