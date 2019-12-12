「馬辣」員工趁收銀A錢！4人被抓驚見她拿最多爆內鬨…簽1665萬本票求饒

▲馬辣公館店4名員工，於2年多內以短報客人數、不開消費明細單等方式侵占營業額，被抓包後還因發現有人拿比較多當場內鬨，最後簽下共1665萬元本票求饒。（圖／翻攝Google Map）

記者羅志華／台北報導

知名火鍋品牌「馬辣」公館店爆出4名員工利用收銀職位，於2013年11月至2016年3月間，以短報來店客人數、不開消費明細單等方式私吞營業額達307萬元，4人經法院依業務侵占罪判刑9到11月不等，民事部分，馬辣依4人被抓包後簽下的本票求償1665萬元，但4人稱本票是受迫簽下，北院判他們應賠307萬元，可上訴。

據判決，4人於2013年11月間至2016年3月間，在「馬辣」公館店分別擔任副店長、主任、襄理、經理，他們趁著輪值收銀台侵占店家營收，直到店長對帳時「驚覺不對勁」，才讓4個內賊現出原形；一夥人被抓包後，林姓主任向店家坦承，她2013年10月間自某次接待忘記抽單，卻意外發現這樣能將錢收下後，便開始「發大財」，之後被另外3人發現，更是「有錢大家賺」。

殘酷的是，方姓襄理直到犯行曝光，才發現4人說好「一起發財」，但自己拿的卻比林姓主任少很多，讓他氣得要主任「說實話」，並坦承犯案期間，他平日可拿2500至3000元，假日生意好，可拿5000至5500元；由於作案時間長達2年多，4人也說不清到底拿了多少，被抓包後更是緊張，便各別簽下250萬、709萬、456萬、250萬，共1665萬元本票賠償店家。

法院審理時，4人改口辯稱本票是被逼著簽的，並要店家提出損害證據，法官依4人自白作案期間，每日侵占的金額，判他們須賠償馬辣307萬零14元，可上訴。

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