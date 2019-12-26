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說完不好意思...桃園男亮槍搶劫！運將超佛喊話「在這等你10分鐘」：他還有救

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▲桃園市計程車運價六年未調整，市府交通局指出本月20日零時開始調整運費。（圖／記者沈繼昌攝）

▲運將遭搶後下車佛心喊，「我在這等你10分鐘」，希望對方還錢。（示意圖／記者沈繼昌攝）

記者戴若涵／桃園報導

桃園市一名何姓男子2017年初搭計程車時，掏出玩具槍搶走運將的3300元現金後逃離現場。他辯稱，是想跟運將借錢，而運將事發時因認為何男有良知，還下車向他表示，「我在這等你10分鐘」，事後才報警處理。法院審理後，依加重強盜罪判何男7年2月，可上訴。

判決指出，何男因缺錢花用，2017年1月25日凌晨4時20分許，搭上林姓運將的計程車，孰料，他先是更改目的地，接著抵達桃園市龜山區紅寶一街與東萬壽路口時，竟掏出玩具手槍指向林姓運將，要求他交出現金，對方只好交出3300元，他行搶得逞後隨即逃逸。

林姓運將審理時表示，當時載何男抵達目的地時，對方向他說要等朋友，還在車內與他聊了大約20分鐘左右，沒想到接著何男突然從包包拿了傢伙出來，但由於光線昏暗，他無法確認是真槍還是假槍，「我不可能跟他去拚」。

▲現場遺落的玩具槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲何男持玩具槍行搶運將。（示意圖／記者許宥孺翻攝）

林姓運將稱事發時何男還有向他說，「不好意思」！他提到，「何男的意思就是他需要錢去救他朋友，他還缺一點錢，我就把身上的3000多元拿出來，他沒有跟我說他要多少錢」、「他傢伙都拿出來了，我就只能聽他的，其實在談的時候，我覺得何男還有救，後來他跑掉之後，我有下車跟他說，我在這邊等你10分鐘，我真的有在那邊等，我等的目的是我覺得他還有一點良知在」。

何男事後坦承有持玩具手槍向林姓運將拿取3300元，但矢口否認有攜帶兇器強盜，並辯稱，當天是要去找朋友，「我是想跟計程車司機借錢，我確實有跟司機說我會還錢，我記得司機有答應，司機還叫我一定要還錢，但我從朋友住處下來時，看到司機已經報警，我只好先離開」；他的辯護律師則說，何男沒對林姓運將有任何暴力壓制或攻擊行為，應不構成加重強盜，僅構成恐嚇取財。

桃園地方法院審理後，不採信何男的說詞。法官認為，如果何男真要借款，應該清楚借款金額，不可能毫無概念，還只要求林姓運將把身上的財物交出，可知何男的目的是隨機強盜，並不是借款，依攜帶兇器強盜罪判他有期徒刑7年2月，全案仍可上訴。

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