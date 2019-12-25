蒙面人持槍搶農會？！鳳警防搶演練超逼真　民眾驚呼嚇死了

▲▼員警扮演蒙面歹徒，進入農會持槍高喊「搶劫」，並搶走現金逃逸。（圖／鳯林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農曆年即將到來，為加強金融機構行員以及員警的應變力，防止金融機構發生歹徒侵入搶劫的案件，鳳林警分局25日下午在鳳榮地區農會舉辦「金融機構防搶暨緊急攔截圍捕」演練，由於演練員警口氣、神情及動作都超逼真，讓現場民眾直呼嚇死人了。

鳳林分局事先協調鳳榮農會配合實施防搶演練，模擬搶案發生情形，由偵查隊同仁徐贊喻、張國恭2人扮演蒙面歹徒，進入農會後持槍高喊「搶劫！所有人不要動！」，並持槍喝令行員將現金裝入手提袋內，行搶得逞後2人迅速駕汽車逃逸。

▲▼調派線上警力實施攔截圍捕。

農會行員見狀立即按下警民連線報警，分局勤務指揮中心接獲農會通報後，立即指揮調派線上警力實施攔截圍捕，偵查隊人員迅速到場處理勘察採證。整個防搶演練過程警方以真槍實施演練，警車鳴笛實施圍捕，農會裡面的辦事員雖然已知道是防搶演練，但也被員警逼真得神情、口氣及動作唬得一愣一愣的，現場民眾也表情驚慌，誤以為是真的搶劫，演練過程真實逼真，也提升宣導效果。

▲偵查隊人員到場處理勘察採證。

鳳林分局長黃國師表示，年關將近各金融機構、銀樓等單位，都會有大量資金往來，民眾也多會提取大量現金，因此容易成為歹徒覬覦下手行搶的目標，應盡量利用轉帳或匯款方式，避免攜帶大量現金，若要提領鉅款也可以申請警方護鈔。

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