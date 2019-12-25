桃園住家半夜洗澡　「一氧化碳超標」四肢癱軟一家4口送醫

▲桃園市元姓男子一家四口25日凌晨出現頭暈全身癱軟症狀，元姓男主人茶絕不適打電話呼救，還好消防人員及時送醫，所幸都無大礙。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區25日凌晨0時許，一名男子向警方緊急求助指稱，家人都出現頭暈、全身癱軟等疑似一氧化碳中毒症狀，員警立即通報消防人員趕往搶救，立即打開窗戶並將屋內4人緊急送醫，消防人員檢測出現場一氧化碳濃度已超標，還好發現得早，一家四口經醫護人員診治後都沒有大礙。

桃園警分局埔子派出所25日凌晨0時許接獲元姓男子報案，一家四口（包括男子、媽媽、妹妹與女友，均已成年）出現頭暈、全身癱軟且四肢無力等疑似一氧化碳中毒症狀，請求員警緊急協助。

▲桃園市元姓男子一家四口25日凌晨出現疑似一氧化碳中毒症狀，屋內人員癱坐地上等待救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

埔子派出所巡佐周祥瑞、警員謝昀融趕抵現場，會同消防人員進行救援，消防人員以儀器檢測，屋內一氧化碳濃度確實已超標，已危及人員安全，因4人都有頭暈、癱軟癥狀，員警以攙扶或背負方式協助撤離，經送醫診治後均無大礙。

警方呼籲，民眾冬天使用熱水器時應注意通風，千萬勿緊閉窗戶，以免發生一氧化碳中毒意外，若發現身體有頭暈癱軟等現象，立即打開窗戶並通報警方協助處理。

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