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搶票激戰倒數！高鐵「2020春節車票」12/25開搶　全線加開424班次

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▲高鐵人潮,高鐵旅客,高鐵,高鐵車廂,返鄉旅客。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵2020春節車票，將自12/25凌晨起開搶。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

2020年春節7天連假，高鐵自1月21日（二）至1月30日（四）規劃為期10天的春節疏運，旅客可自12月25日（三）凌晨零時起，透過「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至售票窗口及自動售票機，一次預購春節疏運期間所需的車票。

為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，高鐵於2020年春節疏運期間，加開424班次列車（南下213班、北上211班），較平常增加3成運能，總計10天提供1793班次列車的旅運服務。

請繼續往下閱讀...

春節疏運期間，高鐵仍維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，旅客於搭車日前5至28天購票，就有機會享早鳥65折、8折或9折優惠。

▲高鐵人潮,高鐵。（圖／記者季相儒攝）

▲春節期間旅客較多，高鐵將依旅運需求調整自由座車廂配置數。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

考量春節連假期間旅客較多，高鐵依據旅運需求評估結果，調整自由座車廂配置數，敬請旅客注意並配合站務人員引導乘車。持悠遊卡/一卡通聯名卡（皆需開啟自動加值功能）之旅客，可直接感應進站。

定期票及回數票部分，春節疏運期間仍可使用搭乘，優惠效期含1月23日至1月29日國定假日期間者，高鐵將自1月30日（含）起自動展延對應之天數。

▲▼高鐵,板橋高鐵,高鐵板橋站,高鐵人潮,返鄉人潮。（圖／記者賴文萱攝）

▲高鐵12/25起推出TGo統一超商ibon取票點數加碼送活動，取票張數越多，中獎機會越大。（圖／記者賴文萱攝）

另外，高鐵也推出TGo統一超商ibon取票點數加碼送，旅客凡於2019年12月25日至2020年1月31日期間至統一超商ibon機台完成取票，即可獲得TGo點數10點抽獎資格，限量6萬張。

取票張數越多，中獎機會越大，活動結束後於2020年2月13日進行抽獎，2020年2月20日活動網頁公告所有中獎車票及會員編號，2020年2月29日前完成入點。

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