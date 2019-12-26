快訊／3萬「罷韓」連署書送中選會！民團列5大罷免理由：挽救高雄市政唯一機會

記者蔣婕妤／台北報導

主張「罷韓」的團體「Wecare高雄」26日上午9時30分，將把提議連署書送往中央選舉委員會，只要提案成功，最快可在2020年5月至6月左右進行罷免高雄市長韓國瑜的投票。民間團體準時9點半抵達現場，針對這次罷免，他們列出5大罷免理由、4大卡罷隱憂。

民團表示，五大罷免理由分別是唯有罷免韓國瑜，否則難以建立台灣責任政治的開始；唯有罷免韓國瑜，否則無法促其面對市政的嚴正疏失；唯有罷免韓國瑜，才是挽救高雄市政的唯一機會；唯有罷免韓國瑜，才能導正境外勢力滲透的威脅；唯有罷免韓國瑜，才能避免歧視言論傷害台灣及高雄的國際形象。

至於四大卡罷隱憂，分別是罷免被體制合法斷絕金援、無法接受政治獻金也沒有選舉補助款、提議連署行政作業繁複形同阻饒罷免成案、韓國瑜指派的選委會是罷免案執行單位？

「Wecare高雄」日前才在高雄舉辦「霸韓大遊行」，在未有動員之下，湧上50萬人上街；同日，韓陣營也舉辦「挺韓大遊行」迎戰，在全國動員之下，也號稱擠進30萬人，不過韓國瑜本來規劃一起遊行，卻臨時改在終點等候隊伍，並僅以高唱「隱形的翅膀」作結。

「Wecare高雄」罷免韓國瑜行動並未因為遊行結束而告終，號稱「霸韓4君子」的發起人尹立、陳冠榮醫師、李醫師、張博洋等人，將於26日上午9時30分，前往中央選舉委員會遞交提議連署書，只要提案成功，最快可以在2020年5月左右進行罷免韓國瑜市長投票。





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）