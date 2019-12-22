深愛16歲女友！13歲男執意「拋課業帶她私奔」：開理髮店過下半輩子…警傻了

▲13歲男孩想帶16歲女友一同到外地生活。（圖／翻攝自看看新聞）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名13歲男孩今年6月透過通訊軟體認識了16歲陌生女孩，兩人熱烈談天後漸漸互有好感，碰面後更多次一起過夜，他們便決定交往並且遠走高飛不讓任何人知曉。正當未成年情侶準備搭晚上的火車到外地時，員警便上前攔查身分，詢問之下當場傻眼，因為男孩堅決私奔，還說打算開理髮店與女友共度下半生，但身上卻根本沒多少錢。

據《看看新聞》報導，事發在陝西省漢中市城的火車站，一名13歲來自江西的男孩小王（化名）準備帶他的16歲漢中女網友小周（化名）私奔。他表示，自己今年6月透過QQ（通訊軟體）認識了小周，兩人經過多日的聊天後互有好感，碰面相處後更多次一起到他家過夜，因此認定對方就是自己的真命天女。

▼智慧型手機的普及，讓不少未成年能透過交友軟體認識更多人。（示意圖／記者陳羿妏攝）

本月17日，小王獨自從江西來到漢中，說要帶著小女友秘密私奔，並且開一間理髮店共度兩人的下半輩子；不料當天晚間9點多，小周媽媽發現女兒不見了，慌張地立刻報警，才得知女兒準備和未成年男孩搭火車到外地展開新人生。員警表示，小王因為聽到小周身世可憐於是心生同情，想藉此帶著對方共同生活。

不過員警無奈地說，男孩身上根本沒有帶多少現金，吃喝費用則多是用手機支付的方式解決。當他詢問男孩，「你們都是未成年，不上學是打算做什麼工作？」對方卻天真地說，自己和女友都學過理髮，所以想開理髮店維生，「每個人都有自己選擇，為何一定要念書？」讓員警當場無語。

▼小情侶打算搭火車到外縣市開理髮店維生。（圖／翻攝自看看新聞）

小周的媽媽接到警察通知後，火速趕到火車站將女兒接走。小王則在父母和員警一番勸說下，終於在隔天（18日）上午8點離開，並安全回到家中。

小倆口宣告失敗的私奔故事曝光後，立刻吸引大批網友留言，「現在小孩作業這麼少的嗎？還可以想東想西」、「真的是令人QQ的愛情」、「13歲我還在玩泥巴，他們就已經在想下半輩子了」、「果然還是太年輕啊！生活不容易的」、「弟弟呀！你教哥哥怎麼泡妞吧？」、「姊弟戀GG了」、「這就是家庭問題引發的，父母要以身作則」、「單純又幼稚的愛」。

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