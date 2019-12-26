學者眼／韓國瑜打到民進黨痛點　蔡英文提馬王政爭「缺乏領導人格局」

記者徐政璿／台北報導

2020總統大選第二場電視政見發表會25日順利落幕，各陣營就各項政見交鋒。文化大學廣告系系主任鈕則勳觀察，國民黨總統候選人韓國瑜主攻總統蔡英文「三大虛」打到痛點，蔡英文的回應「打高空」推卸責任，明顯處於下風。

鈕則勳表示，韓國瑜猛攻蔡英文的「三大虛」，第一是執政四年得到的年度代表字「苦茫亂翻」、第二是特偵組、第三是卡神事件，蔡英文的回應都在「打高空」四兩撥千金，讓自己處於下風。

針對蔡英文把台灣的「亂」歸結到韓國瑜出來參選，鈕則勳認為「毫無說服力」； 至於蔡英文對於特偵組的回應翻出馬王政爭舊帳，他也認為「缺乏領導人格局」 ；至於卡神事件，蔡英文根本沒有回應。這「三大虛」讓蔡英文遭韓國瑜痛打，也覆蓋了蔡英文打韓國瑜的力道。

不過，鈕則勳分析，韓國瑜雖然找到蔡英文的三大痛腳，卻缺乏深刻的論述，無法「一刀斃命」，顯然戰略縱深不夠，無法「到處抓到彈藥」。

就口語表達和技巧方面，鈕則勳表示，韓國瑜進步神速，整場發表會神色自若、把相關政見內容背得滾瓜爛熟；相較之下，保守性格的蔡英文太依賴稿子，無法脫稿演出，氣勢輸了韓一大截。

至於親民黨候選人宋楚瑜，鈕則勳認為政見中點出中美日的結構國際問題，此一亮點證明「老將的格局」，但無法提出理念或數據證明親民黨的「不可或缺」，跳不出傳統框架。

▼第二場2020總統電視政見會。（圖／中選會提供）