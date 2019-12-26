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從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆

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▲▼從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆。（圖／業者提供）

▲星馬觀光客最愛包包品牌ROBINMAY選在西門武昌開設潮流旗艦店，吸引人氣網紅潮模朝聖。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

新加坡、馬來西亞觀光客瘋狂在西門町街頭問爆的皮革包品牌ROBINMAY（RM），是近年MIT品牌界的超級大黑馬，尤其潮到出水的品牌神包「夢特」，不僅是藝人及網紅、網帥們爭相入手的包款，還曾創下年銷10萬顆的驚人紀錄，吸引大量海外網紅來台直播代購！為此，品牌特別耗資千萬於西門町打造RM潮流旗艦店，並於聖誕節當天盛大開幕，火速吸引14大台灣人氣網紅搶先逛，店內瞬間化身大型直播間，引發粉絲頻頻追問「旗艦店到底在哪裡？」

▲▼從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆。（圖／業者提供）

▲藝人夏和熙搶背RM爆紅神包「夢特」限量版。

ROBINMAY旗下皮革包款外型時髦又有許多貼心的設計巧思，加上包包訂價均落在千元上下，高CP值早已在海外爆紅，甚至出現「網紅代購潮」的消息在網紅、潮模界傳聞已久，因此位於西門武昌的RM潮流旗艦店開幕當天，吸引眾多名人朝聖，像是森田、夏和熙、紀卜心、可比、可青、TOMO、小賀、Vic、軒竹、淋雨、荳荳、林子健、泰拉、Nikki等超人氣潮模、網紅及藝人，其中藝人夏和熙與森田更在「女人堆」裡，緊抱著夢特包大喊：「為了身邊的女性友人及粉絲們，我硬搶也要搶頭香，畢竟這款夢特包裡CP值高、每款各有不同獨特設計，而且還是限量的，我敢說下次遊星馬誰背這咖絕對潮」。

▲▼從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆。（圖／業者提供）

▲VIC陳仲熙與NIKKI出席RM潮流旗艦店，背上黑色夢特包展現酷味。

▲▼從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆。（圖／業者提供）

▲泰拉及可青不約而同背起白色夢特包，流露時髦女人味。

品牌表示，西門町是許多喜愛台灣時尚潮流的馬來西亞年輕人，來台必遊打卡勝地，就連馬來西亞當紅女星蜜拉菲爾莎都選在西門町，拍攝「Salam Taiwan 2020」最新觀光宣傳影片。據統計，新加坡、馬來西亞來台人數已較去年同期成長29%，成長幅度驚人，直逼日韓港澳！「TAIWAN RM包」更是星馬觀光客指定必敗商品，常見「網紅代購客」在門市現場開直播，看準這波龐大商機，RM特別耗資千萬打造首創「代購直播區」，滿足觀光客零時差連線代購的需求。

▲▼從星馬紅回台灣！神包「夢特」年銷10萬顆　西門旗艦店打造直播區網紅擠爆。（圖／業者提供）

▲ROBINMAY深受星馬觀光客喜愛，店內經常出現直播代購客。

台灣在地MIT品牌ROBINMAY成立於2016年，主打平價精品、高品質穿戴，以快時尚、獨特、貼心的精神，總能抓住趨勢設計出眾多符合年輕女孩喜好的包款，因此累積不少海內外粉絲，自2016年以「沉睡貝兒」成功打入東南亞市場後，隔年時髦指數直逼潮流大牌的「夢特胸包」及「英倫手提包」各創下單款年銷10萬顆的驚人佳績，近期如珠寶盒般細膩的「時光戀人」，以及線條柔美的「盛夏果實」等都是相當受歡迎的人氣包款。

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