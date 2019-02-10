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鳳梨酥輸了！觀光客瘋搶「一包10元奶茶」　超市TOP 3伴手禮出爐

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▲▼超市伴手禮 。（圖／業者提供）

▲觀光客來台都會到超市或量販購買伴手禮。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

走訪本地超市與購買道地伴手禮，向來是觀光客訪台的必備行程。而坐落於台北101的JASONS，更因地點便利吸引大量國外旅客消費。根據業者統計，去年觀光客最愛伴手禮銷售排行榜前三名分別為，3點1刻原味奶茶、佳德鳳梨酥以及天仁台灣茶記組。

2018年台北101迎接超過2百萬名國際旅客，而JASONS台北101旗艦店的顧客中，也將近3成來自世界各地。據業者觀察，3點1刻原味奶茶是韓國觀光客與東南亞觀光客的最愛，濃醇的茶包式奶茶好滋味與一般粉末即溶奶茶不同，更是世界唯一可回沖的茶包式奶茶，每一個茶包平均售價約10元。

▲壞朋友音樂節，三點一刻。（圖／記者林敬旻攝）

3點1刻奶茶除了成為韓國觀光客來台必帶伴手禮外，其火紅程度還吸引韓國人來談授權代理，讓3點1刻開起咖啡廳，甚至今年還賣進韓國好市多，連當地超過900家連鎖咖啡廳的「Angel-in-us coffee」，都開始賣起3點1刻的奶茶茶包，可見熱門程度。

JASONS指出，日本觀光客則是偏好糕點類商品，最熱賣的品項為老字號名店佳德鳳梨酥禮盒。而中國觀光客則喜愛台灣茶葉商品，其中又以天仁茗茶的台灣茶記組最受歡迎，小巧精緻的包裝，無論是送禮或是自己享受都適合。

▲▼超市伴手禮 。（圖／業者提供）

JASONS表示，101旗艦店也設置其他超市少見的台灣伴手禮專區，精選多款台灣特色商品，服務人員也具備英文、日語或是韓語的外語能力，提供整合性的送禮服務。另外，去年10月還引進紅櫻花HELLO KITTY伴手禮店，除了販售寶島凱蒂造型設計的伴手禮盒外，也提供寄送明信片服務。

另外，根據家樂福觀察指出，國際旅客來台必買商品前幾名中，仍還是以3點1刻奶茶、鳳梨酥、面膜等為熱銷品項，無論哪一國旅客的購物車中，幾乎都有這三樣。而韓國觀光客還很愛買熊寶貝和黑人牙膏；陸客則喜歡金門高粱、台啤、統一滿漢大餐；日客愛茶葉、肉乾等。

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