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觀光局12/12提高包機補助！旅客最多補6400元⋯學者潑冷水「幫助不大」

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▲▼陸客,觀光客,觀光,旅遊。（圖／記者李宜秦攝）

▲陸客下半年大幅減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

陸客不來，來台旅客連3月負成長，交通部觀光局為吸引旅客，修正「境外包機旅客來台獎助要點」，除降低包機補助門檻，只要搭載旅客滿5成者就可補助，另來台7天以上包機旅客，每人還可補1000元，本月12日起開始實施。若符合指定條件，來台旅客每人最多可另外得6400元補助。不過學者認為，提高包機補助對吸引旅客幫助並不大。

交通部降低包機補助門檻，原訂抵離桃機、松機以外包機，載客率7成以上才可得獎助，現改為達5成以上就可補助，獎助額度包括日本150萬日幣（約新台幣41.2萬元）、韓國950萬韓幣（約新台幣24.4萬元）、東南亞（菲律賓外）與俄羅斯遠東地區8000美金（約新台幣24.1萬元）、其他地區（不含大陸）5000美金（約新台幣15萬元）。

請繼續往下閱讀...

▲▼觀光,觀光客,旅遊,日本,修學旅行,學生團。（圖／記者李宜秦攝）

▲日本學生修學旅行目的地常選擇台灣。（圖／記者李宜秦攝）

單程飛行時數達6小時以上，且停留天數逾6天5夜的長程包機，旅客50人以下每人可補100美金（約新台幣3000元）、旅客51到140人每人可補125美金（約新台幣3700元）、旅客141人以上可補160美金（約新台幣4800元）。

包機若是抵離恆春機場，且旅客數達50人以上，日本地區可補17.5萬元；韓國、東南亞（菲律賓外）與俄羅斯遠東地區可補15萬元；大陸、香港、澳門、菲律賓與其他國家可補12.5萬元。若每架次包機旅客逾50人以上，每人還可另外得600元補助。

▲▼觀光,觀光客,國旅,旅遊,旅客,陸客。（圖／記者李宜秦攝）

▲觀光局提高包機獎助金額並降低門檻。（圖／記者李宜秦攝）

此外，只要是抵離桃機、松機以外機場的入境包機，且旅客在台停留7天6夜以上，每人可再得1000元補助，在明年6月30日前抵離台灣的包機適用此補助。具補助資格的包機業者，需檢附旅客入境名單、保險公司出具保險單、離境前一日住宿證明文件，以申請補助。

換言之，若是搭乘單程飛行時數達6小時以上的長程包機，且抵離恆春機場、在台停留7天6夜以上、包機旅客逾141人以上者，旅客可另外獲得6400元的補助金。觀光局指出，該要點已於本月12日開始生效。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，多數人都是從桃機入境，包機補助對吸引國際旅客幫助不大，透過包機來台的觀光客可能百分之一都不到，不過可透過提高獎助，宣示我國重視此市場，具有象徵性意義。

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