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獨家專訪／星星加持！觀光局長周永暉曝米其林驚人效益：餐廳電話接到手軟

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▲▼交通部觀光局長周永暉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲觀光局長周永暉親談米其林在台灣發揮的效應，去年全台餐飲業績成長4.6%。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／台北報導

被譽為美食聖經的《米其林指南》在2018年終於登入台灣，第一屆台北米其林共有20家餐廳摘星獲得殊榮，第二屆名單也將於4月10日正式公布，再度引起熱烈關注。觀光局長周永暉接受《ETtoday新聞雲》獨家專訪時就分享米其林登台1年來的效益其實遠超乎想像，除了去年發布當月就讓餐飲業業績創歷年同期新高，107年的整體業績更成長4.6%，光是其創造的媒體廣告效益更高達1.8億。

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＞＞＞更多台北米其林秘辛在這裡

▲▼首屆台北米其林指南2018媒體發布會。所有星級餐廳代表合影（圖／記者李毓康攝）

▲2018年首屆台北米其林指南發布，星級餐廳代表上台合影。（圖／記者李毓康攝）

星星光環加持，米其林真有其效益？數字會說話

第二屆台北米其林摘星名單公布在即，餐飲界高度關注，但在星星光環加持之下，對台灣餐飲業及觀光業真的有助益嗎？觀光局長周永暉受訪時拿出實際統計數據說明，「米其林真的讓台灣更加被關注！也告訴世界台灣是美食首選。」

根據數據，去年《2018台北米其林》於3月14日發佈後，經濟部107年4月指出歷年3月原為餐飲業淡季，當月餐飲業營業額達372億元，創歷年同月新高，年增7.4%；另依據經濟部統計處資料顯示，107年全台整體餐飲業營業額約達4,731億元，較106年成長4.6%。107年光是米其林創造的媒體廣告效益高達1.8億元，比其他廣告效益多出好幾倍。

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲台北米其林指南去年甫發布，當月營業額達372億元，創歷年同月新高，年增7.4%。（圖／記者李毓康攝）

周永暉說，這顯示米其林除有直接效益外，更帶來間接效益，帶動全台餐廳成長，尤其是摘星的餐廳根本「接電話接到手軟」。他笑說，很多歐美客聽到台北有米其林，都主動詢問旅遊業者是不是能在行程上安排帶他們去吃，在來台「追星」的饕客中，則以港星馬旅客佔多數，讓台灣餐飲業更加熱鬧歡騰。

米其林指南不只是手冊，有形、無形都幫台灣觀光形象加分

▲▼交通部觀光局長周永暉專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲周永暉強調，米其林登台，代表台灣美食是經得起考驗的。（圖／記者湯興漢攝）

「用米其林在全球美食的權威知名度為觀光國際行銷加分，這讓台灣在世界美食地圖上的地位更有說服力。」周永暉說，《米其林指南》非僅出版一本手冊，而是對於當地美食環境是否發展完善、軟硬體及未來年均保證持續發展潛力有所激勵。他也再一次重申，外傳觀光局花了9千萬把米其林請來台灣絕非事實！

台北米其林站穩腳步後，尋求下一個城市合作

周永暉說，2018年是台灣在餐飲界很重要的里程碑，因為米其林有非常縝密的訪查過程跟評選KPI，能來到台灣，就代表台灣美食是經得起考驗的。他笑說，藉由米其林在台灣一年一年的累積，相信邁向2020年，台灣整體餐飲業會更加發光發亮，這時也就可以開始尋找第二個城市的合作，並透露如新竹、台中、台南、高雄等每個城市都很有機會接受挑戰。

▲▼台北米其林指南,星級餐廳,食評,旅遊,美食,紅色小冊子。（圖／記者李毓康攝）

▲周永暉鼓勵台灣很重要的夜市小吃也能發揮米其林效應，一起往更精緻的飲食文化邁進。（圖／記者李毓康攝）

2019年4月10日名單宣布之後，一定會有很多遺珠之憾，周永暉鼓勵消費者，若喜愛的餐廳沒能摘星，更應該直接去支持捧場，幫他們打氣，幫助餐廳再接再厲。他也提到，先前到武陵農場、福壽山農場用餐，發現他們的餐飲品質慢慢在改變，在餐盤擺設上都變更精緻，這些都是進步的過程。他也很希望台灣很重要的夜市美食，在品質上都能夠一起提升，可以先從不要使用一次性的碗盤開始做起，也可以多使用在地瓷器發揮地方特色。

▲米其林指南。。（圖／記者黃士原攝）

▲第二屆米其林指南即將發布，觀光局相信一定能與2018年一樣帶動台灣觀光旅遊及餐飲業向上發展。（圖／記者黃士原攝）

「觀光局將扮演好火車頭的角！」周永暉說，透過政府帶頭，加上整個餐飲界、學術界單位共同合作，一定能全力提升台灣餐飲文化，相信「2019台北米其林」將和2018年一樣帶動台灣觀光旅遊及餐飲業發展。另一方面，他也鼓勵還沒有得星的餐廳，不要氣餒，有時老闆娘的微笑、廚師的用心及員工的貼心，都是很有溫度的表現，一定能傳達給消費者。

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關鍵字：台北米其林指南,2019台北米其林,觀光局,周永暉

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