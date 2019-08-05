　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

「台風」發威！韓國超商驚現「台灣牛肉麵」　道地隱藏版吃法曝光

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼滿漢大餐 。（圖／業者提供）

▲韓國超商貨架驚現滿漢大餐。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

外國觀光客來台掃購泡麵已見怪不怪，滿漢大餐更是韓國遊客來台必買的伴手禮，尤其麻辣鍋口味牛肉麵最近在韓國超商上市，美美的繁體字搭配真實肉塊的美味感受，引發韓國人瘋搶，網路上甚至有多位韓國網紅拍攝開箱試吃影片，著迷程度堪比日本人瘋珍奶熱潮，台灣之光再創奇蹟！

有別於韓國泡麵，台灣大碗泡麵的特色就是「有肉的料理包」，大口滿足的好味道讓外國人為之驚艷。此外，滿漢大餐的紅燒湯底和牛肉一同熬煮出香濃醇厚的口感更是經典之最，不僅完美呈現台灣牛肉麵的特色風味，更讓人一吃就回味起在台灣旅遊的時光，加上口味微辣，十分對韓國人的胃口，甚至常常攻佔量販伴手禮排行榜冠軍，可見其熱門程度。而最近「滿漢大餐」更強勢搶攻韓國超商貨架，造成光是韓文「#만한대찬」(#滿漢大餐)IG標籤數就高達4千多則。

▲▼滿漢大餐 。（圖／業者提供）

▲韓國網紅分享滿漢大餐吃法。（圖／取自IG：eaum0801）

此外，韓國多位網紅也在IG上分享，附有滿滿肉塊的滿漢大餐料理包，用點辣椒或蔥花點綴，就讓人瞬間食指大動、口水直流。據了解，韓國網友會再準備泡菜、啤酒搭配滿漢大餐一起食用，若吃完麵覺得意猶未盡，韓國人還會加上當地泡麵的標配——白飯，讓白飯吸附剩下的牛肉湯汁，馬上變成新一道韓式拌飯，完食又飽足，簡直一百分！許多網友看了也紛紛直呼好想吃，「看起來好好吃」、「肉超大塊的！」、「我也要去超商買！」

台灣多位YouTuber日前也透過影片分享滿漢大餐的吃搭開箱，像是如何以百元預算達成饕客級新吃法，引發眾多網友熱議，並在社群掀起一股模仿效應，徹底打破眾人與餓的距離，無論午晚餐或消夜都能吃好吃滿！而近期適逢中元節來臨，業者也在台灣量販賣場推出體驗試吃活動，讓小朋友在現場穿上龍袍打卡拍照，各個小皇帝、小皇后身著黃袍品嘗美味牛肉麵，不只能吃還能玩！中元期間，賣場裡泡麵百百款，看起來大器且有肉塊的滿漢大餐，絕對是不可或缺的祭拜聖品，讓神明和好兄弟都來一碗風靡亞洲、外國人也愛吃的台灣牛肉麵吧！

▲▼統一滿漢大餐。（圖／業者提供）

ET快訊
「我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近笑臉拋回
利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐登陸」　彭啟明示警：是有料的颱
「三罷」席捲全港！林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

關鍵字：超商,便利商店,韓國,滿漢大餐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商「聯名熱賣霸主」狂銷150萬份！麵屋一燈「照燒雞炒飯」小7再度回歸

萌翻！「史努比不倒翁」可愛炸裂　16款轉轉花生小7限量獨賣

「桂花小麥啤酒」變霜淇淋了！限定3天20間全家搶先開賣

限量30萬杯！「冰森永牛奶糖奶茶」再次回歸　限定北部小7開賣

單筆滿額限時打9折！4萬支商品最低下殺4.2折　家樂福中元節優惠開跑

職場負能量退散！插畫家馬克人氣新作　命中上班族心中最軟的一塊

「台風」發威！韓國超商驚現「台灣牛肉麵」　道地隱藏版吃法曝光

把艾莎放口袋，讓炎炎夏日 Let it go

超美拿鐵玫瑰感！I'M MEME我愛絨光氣墊唇萃試色

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

職場負能量退散！插畫家馬克人氣新作　命中上班族心中最軟的一塊

「台風」發威！韓國超商驚現「台灣牛肉麵」　道地隱藏版吃法曝光

把艾莎放口袋，讓炎炎夏日 Let it go

超美拿鐵玫瑰感！I'M MEME我愛絨光氣墊唇萃試色

錢進不來！5、6月高雄店面交易　21個行政區慘掛蛋

女駕駛開車拿手機「看時間」罰3000元　警員Google地圖畫錯慘輸

假日拜訪！男友媽「掃好我兒房間否則別再來」　網灌爆勸分：應徵台傭？

7月半...家中突然多「人」　「這款症頭」要找醫師別找法師

魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

楊麗花為《忠孝節義》親挑布料　陳亞蘭急阻止：怕引起騷動！

「郭柯王」結盟未說死　王金平：共識為台灣前途努力

聯國同婚名單台灣遭矮化　蔡英文彩虹貼文回應吸上萬網友按讚

傳子不傳女難改　女性拋棄繼承5年來僅少0.6個百分點

消費熱門新聞

肉多多高CP值套餐　299元吃..

「星巴克咖啡」量販價爽喝！美式..

韓國超商驚現「台灣牛肉麵」！

限時35天！「豬肉滿福堡」買一..

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯..

用了電動牙刷回不去！老爸一秒被..

連續14天爽抽「買一送一」！星..

翻轉動漫祭　7/20-8/25..

單價史上最高！麥當勞期間限定「..

別在日本買Dyson！專業分析..

簡易臉部歪斜矯正還你巴掌美人顏

除蟎機不夠力 醫師：2方法就有..

PChome把3節合1　提前為..

插畫家馬克新作命中上班族心聲

更多熱門

相關新聞

超商飲料抽抽樂電腦控制？網曝「中獎3步驟」

暑氣正盛，超商近期推出飲料任兩件抽抽樂，幸運兒能夠抽中最高優惠兩件0元，其他也有不同折數，但一名網友好奇，要抽到0元的機率很低，折數似乎也有產品類別之分，好奇折數是不是電腦在控制。貼文引起熱議，也釣出專業網友分享提高中獎的秘訣。

今夏限定！太陽公主號日、韓之旅

讓味蕾嗨起來！公主郵輪必去餐廳

超商店員輪番上陣攔阻詐騙南警表揚

杯杯有獎！超商咖啡限時送「2杯0元、買1送1」優惠　小7限量1000萬杯

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

Angelababy素顏現身機場糗了！

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面