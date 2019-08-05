「台風」發威！韓國超商驚現「台灣牛肉麵」　道地隱藏版吃法曝光

▲韓國超商貨架驚現滿漢大餐。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

外國觀光客來台掃購泡麵已見怪不怪，滿漢大餐更是韓國遊客來台必買的伴手禮，尤其麻辣鍋口味牛肉麵最近在韓國超商上市，美美的繁體字搭配真實肉塊的美味感受，引發韓國人瘋搶，網路上甚至有多位韓國網紅拍攝開箱試吃影片，著迷程度堪比日本人瘋珍奶熱潮，台灣之光再創奇蹟！

有別於韓國泡麵，台灣大碗泡麵的特色就是「有肉的料理包」，大口滿足的好味道讓外國人為之驚艷。此外，滿漢大餐的紅燒湯底和牛肉一同熬煮出香濃醇厚的口感更是經典之最，不僅完美呈現台灣牛肉麵的特色風味，更讓人一吃就回味起在台灣旅遊的時光，加上口味微辣，十分對韓國人的胃口，甚至常常攻佔量販伴手禮排行榜冠軍，可見其熱門程度。而最近「滿漢大餐」更強勢搶攻韓國超商貨架，造成光是韓文「#만한대찬」(#滿漢大餐)IG標籤數就高達4千多則。

▲韓國網紅分享滿漢大餐吃法。（圖／取自IG：eaum0801）

此外，韓國多位網紅也在IG上分享，附有滿滿肉塊的滿漢大餐料理包，用點辣椒或蔥花點綴，就讓人瞬間食指大動、口水直流。據了解，韓國網友會再準備泡菜、啤酒搭配滿漢大餐一起食用，若吃完麵覺得意猶未盡，韓國人還會加上當地泡麵的標配——白飯，讓白飯吸附剩下的牛肉湯汁，馬上變成新一道韓式拌飯，完食又飽足，簡直一百分！許多網友看了也紛紛直呼好想吃，「看起來好好吃」、「肉超大塊的！」、「我也要去超商買！」

台灣多位YouTuber日前也透過影片分享滿漢大餐的吃搭開箱，像是如何以百元預算達成饕客級新吃法，引發眾多網友熱議，並在社群掀起一股模仿效應，徹底打破眾人與餓的距離，無論午晚餐或消夜都能吃好吃滿！而近期適逢中元節來臨，業者也在台灣量販賣場推出體驗試吃活動，讓小朋友在現場穿上龍袍打卡拍照，各個小皇帝、小皇后身著黃袍品嘗美味牛肉麵，不只能吃還能玩！中元期間，賣場裡泡麵百百款，看起來大器且有肉塊的滿漢大餐，絕對是不可或缺的祭拜聖品，讓神明和好兄弟都來一碗風靡亞洲、外國人也愛吃的台灣牛肉麵吧！