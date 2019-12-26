哪個國家危害台灣安全？韓國瑜拒答「國名」　網友怒了：佛地魔？

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目《博恩夜夜秀》專訪，面對主持人博恩連連逼問，「哪個國家最危害台灣安全？」並要求說出國家名稱，韓國瑜選擇避答。25日韓國瑜出席總統政見發表會，對於媒體追問到底是「哪一個國家」，他還是選擇不說國名。對此，網友在臉書怒嗆質疑，難道中國大陸是「佛地魔」？

根據24日播出的節目內容，韓國瑜面對博恩逼問時表示，安全有四大安全，包括吃的安全、住的安全，治安的安全，再來就是國防的安全。他強調，台灣這70年就是在防止對岸的武力攻台，不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，「所有國防政策的假想敵就是解放軍。」

博恩似乎對這個答案不太滿意，對韓國瑜說「我需要一個國家的名字」，此時韓國瑜笑了兩聲後並沒有正面回應主持人。

韓國瑜隔日出席總統候選人政見發表會，這次再度面對媒體追問到底是哪一個國家。現場媒體先是提問，「外界質疑說你沒有明確說哪一個國家？今天可以再講一次嗎？」韓國瑜回答，「了解了，我講的在博恩夜夜秀講得非常清楚了，我們最大的威脅，軍事威脅，七十年來是指哪個地方，講得非常清楚。沒有任何模糊空間，有沒有第三題？」

韓國瑜選擇不說出「國名」，現場媒體繼續追問，「請問是中國大陸嗎？」韓國瑜迴避記者問題，繼續問台下，「有沒有第三題？」這時媒體區再傳來記者追問，「是中國大陸嗎？」韓國瑜依然繼續問台下「有沒有第三題？來！紅衣服請。」

對於韓國瑜必答國名，網友在臉書粉絲專頁「只是堵藍」憤怒留言，「連一個問題都不敢回答還選總統」、「草包的佛地魔」、「怎麼不拿出罵1450時的氣魄跟髒話呢」、「不能說的國家？？」「所以一個要選總統人，立場不明麻，國家不確定性，人民如何保障!!!」「佛地魔啊！」「答案介於有和沒有之間，這很韓導啊」、「那個打死都不能說出名字的是佛地魔嗎？」





▲韓國瑜離場。（圖／記者屠惠剛攝）