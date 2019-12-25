南投第一選區／蔡培慧開拓「綠色沙漠」　狂打陸戰來勢洶

▲南投第一選區立委候選人蔡培慧。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在）



記者顏如玉／綜合報導

被稱為「綠色沙漠」的南投，過往幾乎都由藍營把持，不過今年的第一選區立委馬文君卻遭到不小的威脅，擁有中央奧援，本身又勤於打「陸戰」的蔡培慧來勢洶洶，期盼在南投開闢一處「綠洲」，讓南投的選情變得更加激烈。

南投近年都是藍大於綠的板塊，第一選區中，馬文君從埔里鎮長到區域立委，至今已連任10年，加上父親馬榮吉先前擔任台灣省議員，累積大量人脈、在地實力堅強，馬文君原先挑戰四連霸的優勢非常大，不過今年卻遇到來自蔡培慧的挑戰。

▲蔡培慧積極打「陸戰」。（圖／翻攝自粉專／蔡培慧 慧做事真實在，圖下同）

來自南投魚池的蔡培慧，農家子弟出身，擁有台大博士高學歷，後來放棄教授改從政，先是擔任不分區立委，今年宣佈回到家鄉拼區域立委，是民進黨唯一一位轉戰區域的不分區立委，當時雖然被外界認為傻氣又勇氣可嘉，卻普遍不被看好。

為了深耕自己的家鄉，提高自己的知名度，蔡培慧一步步踏入基層、努力打「陸戰」，從10月開始，每天都在南投和鄉親打招呼，積極參與各界社團座談、掃街拜票，再加上蔡英文大力支持，幾乎每個月來到南投輔選，天道酬勤，蔡培慧的聲望逐漸提升，到現在與馬文君幾乎可以說是五五波。

南投縣第1選區又稱為烏溪線，包含埔里鎮、草屯鎮、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、仁愛鄉，其中埔里、草屯是兩大票倉，據地方政界人士表示，只要穩住這兩地就幾乎能確定當選，這次「菜頭粿」蔡培慧來勢洶洶，努力耕耘「綠色沙漠」，據《上報》指出，蔡英文也預計將在選前黃金週來到埔里拉抬蔡培慧，就是期盼能在這裡開闢出一片「綠洲」。