合一行動聯盟要求辯論：抗議228有賠償條例　為何原住民族沒有？

▲合一行動聯盟24日提出公開辯論的要求，認為政府應該比照228轉型正義賠償條例，訂定「原住民族轉型正義賠償條例」。（圖／合一行動聯盟提供，下同）

記者陶本和／台北報導

針對民進黨對二二八事件的態度，合一行動聯盟24日提出公開辯論的要求，認為政府應該比照228轉型正義賠償條例，訂定「原住民族轉型正義賠償條例」。

合一行動聯盟召集人彭迦智、藍天行動聯盟主席武之璋，24日一起號召在二二八紀念碑前抗議民進黨隱匿大量228事件的證據，並要求公開辯論，為何國史館裡的證據民進黨視而不見，只憑口述野史透過不實的虛構不斷散佈謠言，煽動恐懼與對立，以攫取政治漁翁之利。

彭迦智指出，這也是台灣族群問題難以彌合一直存在的障礙，可追求正義與維護正義的政治，才是彌合族群衝突的根本方法，而人權與民主才能永續展，才是轉型正義的最主要目的。

民進黨雖然成立轉型正義委員會，4年下來處理跟二二八事件有關的議題，但合一行動聯盟認為，台灣有更多需要被平反的事情，比起228事件，原住民在過去的歷史中也遭遇許多不公不義的部分更需要平反，台灣在400年前即有「原住民族」有自己的語言、文化、習俗、土地、主權，但漢人從明、清時期大量移民台灣剝奪了「原住民族」的一切，讓他們在最熟悉的土地上流離失所。

合一行動聯盟指出，漢人的二二八轉型正義有賠償條例，為什麼對「原住民族」卻沒有？他們要求政府應該比照二二八轉型正義賠償條例的立法精神，訂定一個「原住民族轉型正義賠償條例」，才能真正彰顯種族融合與轉型正義。