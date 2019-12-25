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聽到王景玉腳鍊敲地聲就落淚　王婉諭PO小燈泡照：我不堅強…真的好想你…

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▲▼王婉諭出庭陳述。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

▲王婉諭出庭陳述。（圖／翻攝自王婉諭臉書）

政治中心／綜合報導

昨（24）日為平安夜，也是高院對小燈泡案件進行更一審的結辯日子。小燈泡媽媽王婉諭於24日晚間11時在臉書上貼出一張小燈泡的照片，提及自己再次踏入法庭，聽見被告腳鍊敲地的步伐聲，就幾乎止不住淚，「這仍是無止盡的思念，我真的好想你。」

王婉諭表示，很多人說，不知道為什麼她能夠這樣堅強？但是她從來都不覺得自己堅強。每每談到這個永遠的遺憾，還是痛徹心扉、淚流滿面。

「開庭，對我來說，一直都是一件很艱難的事。」王婉諭說，他們真的很幸運，一直有律師們的情義相挺，大多數的時候，他們委由律師們出庭，大概就跟著結辯的步調出庭。

王婉諭提到，24日又再次踏入法庭，即便已經3年多快4年，自己還是脆弱到不行。「光是在走廊上，聽到被告腳鍊敲地的步伐聲，我就幾乎止不住淚。果然，從一開庭，就忍不住一直哭一直哭。這仍是無止盡的思念，我真的好想你。」

王婉諭談及，自己實在好佩服、也好心疼，每一庭都必須親自出庭的被害人，因為每一次開庭，她都是艱辛到耗盡了心力。本來以為這一審應該會好一點，結果還是哭到連庭外聲明看稿時都看不清楚、念不清楚，哭太多，結果也換來一個頭痛欲裂，晚上也因此很抱歉地取消了掃夜市拜票的行程。

王婉諭說，她的團隊夥伴也陪坐在旁聽席，崩潰直言司法、法庭也太荒謬了吧？「對，就是這樣！過去我也不理解，為什麼會有被害人會從政；而過去，我的人生中從來也沒有從政這個規劃。但就是在這些年，跟政治人物、跟政府體系幾經接觸後，我的心情，大概是從覺得荒謬、到無奈、再到憤怒…這樣的憤怒，也成了我最後決定跳入選戰的原因之一。」

「對於量刑意見，我還是覺得好困難。」王婉諭表示，自己作為一個受害人，真的無法接受任何一點再發的風險，不論是在她，或是其他人身上；但同時作為一個教育者，真的會忍不住換位自問，如果自己在那樣的環境下長大，能長得比對方好嗎？這點她真的不知道，但「我知道，就算判一百個死刑，也減少不了我一絲一毫的悲傷與思念。我還是，好想你。」

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