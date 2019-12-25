沈富雄分析國民黨立委3選情　「不狠下心分裂投票就GG」

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者徐斌慎攝）



記者呂欣玫／綜合報導

根據媒體最新民調顯示，北市第三選區民進黨立委候選人吳怡農僅落後國民黨立委候選人蔣萬安0.8個百分點。對此，前立委沈富雄表示，國民黨的板塊正逐步快速萎縮中，必須要選民分裂投票，雖然候選人本人不容易啟口，「但是，狠不了這個心，你就GG了。」

沈富雄25日透過臉書表示，蔣萬安在藍營選民中的支持度高於吳怡農在綠營選民中的支持度，中間選民中，蔣萬安的支持度也領先吳怡農，但總分兩人卻打成PK盤，蔣只領先吳0.8%。

沈富雄認為，這是因為國民黨的板塊萎縮了，國民黨人羞與國民黨為伍，不再認同國民黨，以目前的選舉語言而論，國民黨就是「吳敦義＋韓國瑜＋吳斯懷＋兩岸政策」。

國民黨板塊的萎縮有多嚴重？沈富雄指出，在幾家相對公正、有公信力的民調機構，每次新民調出爐，不用急著看結果，只要先瞄一下1025份樣本中，政黨認同度的比例，大致心理就有譜了，目前國民黨/民進黨的認同度大致是0.7/1.0，換算成蔡韓支持度的差距大約是25%。

沈富雄分析，國民黨區域立委候選人選情的3種情況，第一，穏定領先，不是你行，是你的對手太弱了；第二，PK盤，不是你不行，是萎縮的板塊害了你；第三，落後，你真的不行，連萎縮後的藍營中人也不要你了。

沈富雄說，蔣萬安、李彥秀、柯志恩等人如何在最後16天搶救自己？只有想辦法讓那些以國民黨為恥的前國民黨人把手中的那3票起碼為你投下一票。「困難的是，要選民分裂投票，候選人本人不容易啟口，但是，狠不了這個心，你就GG了。」