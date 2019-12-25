許毓仁爆陸資滲透國發基金　台衫澄清：昌郁生技非陸資公司

▲許毓仁召開「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會。（圖／立法院國民黨團提供）



記者林銘翰／台北報導

國民黨立委許毓仁25日上午召開記者會，質疑國發基金出資4成的台杉生技，竟投資1.6億元到具有陸資色彩的昌郁生技，直言國發基金已被紅色資本滲透，民進黨力拚《反滲透法》三讀通過無疑是最大諷刺。對此，台杉也做出回應，表示所有投資行為都符合台灣法律規定。

許毓仁與國民黨台北市議員張斯綱、李明賢25日上午召開「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會，痛批蔡英文政府一手推動反滲透法、抹紅在野黨、對中資喊打喊殺，另一手卻任由國發基金轉投資的台杉公司投資具有陸資色彩的昌郁生技。

許毓仁表示，蔡英文政府上任後對陸資喊打喊殺，今年6月雙子星開發案更被投審會以「違反國家安全」為由駁回，但由國發基金轉投資的台杉投資顧問所屬的台杉生技基金，竟投資具有陸資色彩的昌郁生技，負責人徐景宏更名列中共中組部千人計畫。

許毓仁指出，美國聯邦調查局已將千人計畫列為調查重點，更指出千人計畫的一部分與中共軍隊密切相連，甚至有美國研究機構傳出被要求開除參與千人計畫的學者。在今年美國參議院的聽證會上，更指出有140名專家學者遭到調查，蔡政府竟渾然不知，儼然成為國安大漏洞。

張斯綱則表示，今年5月台杉生技基金投資了一家名為昌郁生技，其資本額10萬元台幣，台杉生技投資金額1億6千萬元，而中國大陸也有一家名為昌郁醫藥的公司，資本額200萬美元，比對相關內容竟發現昌郁醫藥與昌郁生技實為同一家公司。

張斯綱說，昌郁生技與昌郁醫藥就是同一家公司，負責人皆為徐景宏，投資的時間點在2018年，而台灣台杉生技基金投資時間為2019年，質疑「紅綠資金共同合作」，民進黨政府表面對陸資喊打喊殺，政府資金卻與陸資合作。

李明賢指出，根據2012年中國醫藥工業研究總院網站的「醫工總院2011年度十大新聞」，內容提到徐景宏現任國家上海新藥安全評價研究中心副主任、首席科學家，且入選中組部第五批「千人計畫」成為國家特聘專家，質疑「中組部千人計畫對台滲透已久，難道蔡政府國安團隊狀況外嗎」。

李明賢還說，國台辦上月才宣布台灣有72位專家加入千人計畫，請問陸委會調查了嗎？還是現在選舉中，整個政府都在拚選舉，蔡政府已經失能？

許毓仁要求總統蔡英文應出面說明，交代為何出現這種國安危機，為何每次都與生技業扯上關係，更預告若屆時不誠實說明，將繼續披露相關人士的關係鍊。

對此台杉也做出回應，表示所有投資行為都符合台灣法律規定，台杉投資是於2019年5月投資昌郁生技，該公司創辦人暨執行長徐景宏博士為台大畢業、MIT毒理學博士，徐景宏被列為中國千人計畫之專案早已於2014年結束。台杉投資針對昌郁生技投資背景也提出5點說明，籲請外界勿被不實資訊誤導，台杉投資將對相關不實指控保留一切法律上的權利。

以下為台衫5點說明：

1.昌郁生技為一註冊於開曼群島，累計國際投資金額已超過2700萬美金的公司。台杉投資是於2019年5月投資昌郁生技於開曼群島之母公司，該公司於2019年募資後的估值已超越累計國際投資金額的4倍。昌郁公司另於香港、台灣、澳洲、上海設立子公司，及舊金山設立辦事處，做為各國新藥業務的推廣。

2.台杉生技基金投資昌郁生技時，確實了解該輪投資包括中國平安創投基金、印尼金光集團旗下中太投資、香港恆隆地產旗下之晨興創投及泰福資本。台杉投資的投資符合經濟部投審會對中資占比之定義。昌郁生技不是中資公司。

3.昌郁生技創辦人暨執行長徐景宏博士是台大畢業、美國麻省理工（MIT）毒理學博士，是毒理實驗專家。徐博士曾經在美國環保署服務多年，並且曾經在中研院進行相關研究，及台北醫學大學擔任教職。隨後，於多家國際製藥公司擔任高階主管，包括美國默沙東、臺灣太景、上海益諾思（暨上海新藥安全評價研究中心）。徐景宏博士於2010-2014年擔任上海益諾思首席科學家兼副總時，獲選中國千人計畫成員。該項專案計畫已於2014年結束。中國千人計畫招募對象為全球學術、產業界專業人才，包括外國專家及多名諾貝爾獎得主在內。

4.昌郁生技的研究重點領域為疼痛治療及控制，急、慢性及神經與複雜性疼痛都是他們解決的範圍。2020年將開展於美國的臨床二期試驗，以歐洲美國為主要的市場佈局。疼痛治療的全球市場規模於2016年有197億美元，到2023年預估可達到288億美元。美國醫學界一直都在積極尋求在疼痛治療上所引發的鴉片成癮問題，因此對於疼痛治療的新藥開發需求迫切。而徐博士所帶領的昌郁生技所研發的疼痛治療新藥是可以提供解決方案。台杉投資亦將全力協助台灣優秀團隊開拓國際市場。

5.台杉投資所有的投資案都要經過嚴謹的內、外調查程序及法律作業，並且完全遵守台灣相關法令的規定。

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