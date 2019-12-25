　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

許毓仁爆陸資滲透國發基金　台衫澄清：昌郁生技非陸資公司

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼許毓仁召開「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會。（圖／立法院國民黨團提供）

▲許毓仁召開「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會。（圖／立法院國民黨團提供）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委許毓仁25日上午召開記者會，質疑國發基金出資4成的台杉生技，竟投資1.6億元到具有陸資色彩的昌郁生技，直言國發基金已被紅色資本滲透，民進黨力拚《反滲透法》三讀通過無疑是最大諷刺。對此，台杉也做出回應，表示所有投資行為都符合台灣法律規定。

許毓仁與國民黨台北市議員張斯綱、李明賢25日上午召開「國安危機！紅色資本滲透國發基金」記者會，痛批蔡英文政府一手推動反滲透法、抹紅在野黨、對中資喊打喊殺，另一手卻任由國發基金轉投資的台杉公司投資具有陸資色彩的昌郁生技。

許毓仁表示，蔡英文政府上任後對陸資喊打喊殺，今年6月雙子星開發案更被投審會以「違反國家安全」為由駁回，但由國發基金轉投資的台杉投資顧問所屬的台杉生技基金，竟投資具有陸資色彩的昌郁生技，負責人徐景宏更名列中共中組部千人計畫。

許毓仁指出，美國聯邦調查局已將千人計畫列為調查重點，更指出千人計畫的一部分與中共軍隊密切相連，甚至有美國研究機構傳出被要求開除參與千人計畫的學者。在今年美國參議院的聽證會上，更指出有140名專家學者遭到調查，蔡政府竟渾然不知，儼然成為國安大漏洞。

張斯綱則表示，今年5月台杉生技基金投資了一家名為昌郁生技，其資本額10萬元台幣，台杉生技投資金額1億6千萬元，而中國大陸也有一家名為昌郁醫藥的公司，資本額200萬美元，比對相關內容竟發現昌郁醫藥與昌郁生技實為同一家公司。

張斯綱說，昌郁生技與昌郁醫藥就是同一家公司，負責人皆為徐景宏，投資的時間點在2018年，而台灣台杉生技基金投資時間為2019年，質疑「紅綠資金共同合作」，民進黨政府表面對陸資喊打喊殺，政府資金卻與陸資合作。

李明賢指出，根據2012年中國醫藥工業研究總院網站的「醫工總院2011年度十大新聞」，內容提到徐景宏現任國家上海新藥安全評價研究中心副主任、首席科學家，且入選中組部第五批「千人計畫」成為國家特聘專家，質疑「中組部千人計畫對台滲透已久，難道蔡政府國安團隊狀況外嗎」。

李明賢還說，國台辦上月才宣布台灣有72位專家加入千人計畫，請問陸委會調查了嗎？還是現在選舉中，整個政府都在拚選舉，蔡政府已經失能？

許毓仁要求總統蔡英文應出面說明，交代為何出現這種國安危機，為何每次都與生技業扯上關係，更預告若屆時不誠實說明，將繼續披露相關人士的關係鍊。

對此台杉也做出回應，表示所有投資行為都符合台灣法律規定，台杉投資是於2019年5月投資昌郁生技，該公司創辦人暨執行長徐景宏博士為台大畢業、MIT毒理學博士，徐景宏被列為中國千人計畫之專案早已於2014年結束。台杉投資針對昌郁生技投資背景也提出5點說明，籲請外界勿被不實資訊誤導，台杉投資將對相關不實指控保留一切法律上的權利。

以下為台衫5點說明：

1.昌郁生技為一註冊於開曼群島，累計國際投資金額已超過2700萬美金的公司。台杉投資是於2019年5月投資昌郁生技於開曼群島之母公司，該公司於2019年募資後的估值已超越累計國際投資金額的4倍。昌郁公司另於香港、台灣、澳洲、上海設立子公司，及舊金山設立辦事處，做為各國新藥業務的推廣。

2.台杉生技基金投資昌郁生技時，確實了解該輪投資包括中國平安創投基金、印尼金光集團旗下中太投資、香港恆隆地產旗下之晨興創投及泰福資本。台杉投資的投資符合經濟部投審會對中資占比之定義。昌郁生技不是中資公司。

3.昌郁生技創辦人暨執行長徐景宏博士是台大畢業、美國麻省理工（MIT）毒理學博士，是毒理實驗專家。徐博士曾經在美國環保署服務多年，並且曾經在中研院進行相關研究，及台北醫學大學擔任教職。隨後，於多家國際製藥公司擔任高階主管，包括美國默沙東、臺灣太景、上海益諾思（暨上海新藥安全評價研究中心）。徐景宏博士於2010-2014年擔任上海益諾思首席科學家兼副總時，獲選中國千人計畫成員。該項專案計畫已於2014年結束。中國千人計畫招募對象為全球學術、產業界專業人才，包括外國專家及多名諾貝爾獎得主在內。

4.昌郁生技的研究重點領域為疼痛治療及控制，急、慢性及神經與複雜性疼痛都是他們解決的範圍。2020年將開展於美國的臨床二期試驗，以歐洲美國為主要的市場佈局。疼痛治療的全球市場規模於2016年有197億美元，到2023年預估可達到288億美元。美國醫學界一直都在積極尋求在疼痛治療上所引發的鴉片成癮問題，因此對於疼痛治療的新藥開發需求迫切。而徐博士所帶領的昌郁生技所研發的疼痛治療新藥是可以提供解決方案。台杉投資亦將全力協助台灣優秀團隊開拓國際市場。

5.台杉投資所有的投資案都要經過嚴謹的內、外調查程序及法律作業，並且完全遵守台灣相關法令的規定。

其他人也看了這些...

蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海　不懂經濟仰賴633舊團隊
韓國瑜批蔡英文被陳菊架空　執政四年「苦、茫、翻、亂」
民進黨強推反滲透法　宋楚瑜斥如麥卡錫主義

其他熱門新聞...

2019代表字「亂」　蔡英文：因韓國瑜背棄市民選總統所引起
「總統被貪官汙吏包圍」韓國瑜轟蔡英文：妳當網軍是199吃到飽嗎？
蔡英文反擊空汙謠言：中火是國民黨蓋的　燃煤量一年1800萬噸

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
獨／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」
獨／派出所徘徊10分鐘　警「你要幹嘛」退3步險掏槍...結局
慎入！8公分巨大蟑螂「難產」　主人急送醫救命...手術畫面曝
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

上館長直播談政績　蕭美琴：我從國際做到基層！網路有大量資料

張善政轟民進黨「成事不足，敗事有餘」：再執政下去中華民國一定完蛋

「蔡英文連任牽涉國安問題！」　韓國瑜籲全力動員拉票：30至50萬票定輸贏

館長贈價值百萬55套消防衣　侯友宜：我心裡充滿感謝

看不下去！財經政委「完整解說」打臉韓國瑜：對國際情勢理解脫離現實

沈富雄分析國民黨立委3選情　「不狠下心分裂投票就GG」

網軍殺死外交官疑雲再起　黃國書、李中隔空互嗆

李旻蔚喊出「社區卡拉OK」邀長輩飆唱！　余天兒女現身三重捷運站拉票

許毓仁爆陸資滲透國發基金　台衫澄清：昌郁生技非陸資公司

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

柯佳嬿拍《想見你》很辛苦　一刷網友留言..全是「許光漢好帥」XDD

吃飽秒「躺下」是減肥大忌！散步可減少熱量吸收、罹癌機率

載著病患！救護車遭「攔腰猛撞」　翻覆滑行...肇男嚇：沒聽到鳴笛

炎亞綸認了！「《浪費》和我有關係」　澄清飛輪海車禍現場：我都不在

張韶涵時隔兩年再登《蒙面》！ 超自信：誰能超越我唱《歐若拉》

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

上館長直播談政績　蕭美琴：我從國際做到基層！網路有大量資料

張善政轟民進黨「成事不足，敗事有餘」：再執政下去中華民國一定完蛋

「蔡英文連任牽涉國安問題！」　韓國瑜籲全力動員拉票：30至50萬票定輸贏

館長贈價值百萬55套消防衣　侯友宜：我心裡充滿感謝

看不下去！財經政委「完整解說」打臉韓國瑜：對國際情勢理解脫離現實

沈富雄分析國民黨立委3選情　「不狠下心分裂投票就GG」

網軍殺死外交官疑雲再起　黃國書、李中隔空互嗆

李旻蔚喊出「社區卡拉OK」邀長輩飆唱！　余天兒女現身三重捷運站拉票

許毓仁爆陸資滲透國發基金　台衫澄清：昌郁生技非陸資公司

傅崐萁下鄉傾聽民意　願為花蓮交通請命「讓後山變前山」

「辣台號」前進台東　劉櫂豪中央市場直播反映熱烈

陳其邁聖誕節繼續拚：拚經濟要100分的努力！工作不能停

基本生活費17.5萬元！有2大學子女的四口之家　可扣抵稅額增1.6萬

這個禮物很可以！　立委陳明文扮聖誕老公公關懷教養院生

花蓮青年「自發性相挺」　拍影片推薦支持國民黨黃啟嘉

三上悠亞素顏真實狀態現形！「眉毛稀疏+嘴唇無血色」模樣曝光

台灣高鐵春節疏運加開424車次　12/25開放訂票

中山高北上桃園段5車連環撞　大貨車「車頭全毀」駕駛送醫不治

獨家／王陽明當爸了！蔡詩芸生下小孩「聖誕節最好的禮物」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

政治熱門新聞

韓國瑜上博恩夜夜秀　終於向高雄人道歉了

波特王遭陸方解約　國台辦回應了

韓國瑜喊話博恩：盡量笑但這裡不行

綠若強推《反滲透法》　郭台銘：發起2019版太陽花

六都市長就任週年！北高滿意度墊底　韓國瑜還贏柯文哲

博恩問「哪個國家最危害台灣安全」韓說不出口…　

政見會／「網軍是199吃到飽？」…韓國瑜18大金句一次看！

政見會／韓國瑜：蔡英文「你當網軍是199吃到飽嗎？」

拒與韓國瑜同台　北港朝天宮董事長回應了

挺韓遊行有五星旗？　黃光芹道歉了！

王婉諭PO小燈泡照：我真的好想你

蔣萬安基本盤飛了？兩件事成障礙

政見會／蔡英文：韓國瑜坐在浴缸卻當大海

鄭宏輝反咬　難道黃國昌是炒地王

更多熱門

相關新聞

郭台銘澄清從未反對《反滲透法》

郭台銘澄清從未反對《反滲透法》

鴻海集團創辦人郭台銘24日表示，民進黨若強行於12月31日通過《反滲透法》，他要發起2019版的太陽花運動，遭部分媒體解讀為反對該法成立。對此，郭台銘25日透過臉書澄清，他從未説過反對《反滲透法》，「最希望抓共諜的就是郭台銘。」

反滲透法年底拚過關　王金平：不符民主體制

反滲透法年底拚過關　王金平：不符民主體制

反滲透法 國台辦批民進黨「開民主倒車」

反滲透法 國台辦批民進黨「開民主倒車」

中國台灣網：反滲透法過　陸將成台「準敵國」

中國台灣網：反滲透法過　陸將成台「準敵國」

沒有反對反滲透法　柯P：怎麼執行要講清楚

沒有反對反滲透法　柯P：怎麼執行要講清楚

關鍵字：

國發基金台杉生技台衫許毓仁張斯綱李明賢反滲透法

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

演講長壽秘訣！保健品公司老闆當場猝死台上

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

走失1年回家　主人養其他狗不要牠

雪碧當小三「秘密生子」！精主是「3個孩子人夫」

陳綺貞忠孝東路上「勾脖喇舌新歡」整整49秒

女醫生慘遭割喉放血…平安夜魂斷診間！

快訊／陳綺貞錯愕新歡「已婚有小孩」公司回應了

早餐店吐真心話　一張公告激怒外送員

小刀曝5566本是6人！　鐵粉解答第6人身份

擁熟女日本泡溫泉　百億科技富豪偷情直擊

在平安夜自盡…立委候選人徐金菊丈夫於車內輕生亡

殺少女逃死　謝祖武狂譙35字推爆

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

謝和弦私訊「好騷」　T妹羞回：很愛很愛你

奎丁交換禮物整過頭…孫生護反骨成員

更多

最夯影音

更多
汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」

汽車2度逼車：不滿機車騎路中間 騎士險摔！爆氣譙「殺人是不是」
小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

小燈泡媽哽咽...求處王景玉死刑 王婉諭：這是一個不得已的選擇

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

5惡人性侵少女還殺人焚屍　「有教化可能」全逃過死刑

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

無限爽吃！屏東「好韓燒」韓式燒肉　台幣398享烤肉、熟食+小菜吃到飽

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

子宮受寒！容易經痛+手腳冰冷　多泡腳、按摩「關元穴」助緩解

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面