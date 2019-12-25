「最希望抓共諜的就是我！」　郭台銘7點澄清從未反對《反滲透法》

▲郭台銘接受政論節目專訪。（圖／新聞面對面提供）



記者呂欣玫／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘24日表示，民進黨若強行於12月31日通過《反滲透法》，他要發起2019版的太陽花運動，遭部分媒體解讀為反對該法成立。對此，郭台銘25日透過臉書澄清，他從未説過反對《反滲透法》，「最希望抓共諜的就是郭台銘。」

郭台銘24日接受節目專訪指出，他自認對兩岸還算了解的人，都不了解《反滲透法》的內容，民進黨政府因為怕明年選後一黨不過半，竟打算倉促立法，身為主政者，應該要主動向人民溝通，而不是他去找主政者溝通。

郭台銘指出，若民進黨執意12月31日強行通過《反滲透法》，他將帶台商到立院集結，當時太陽花怎麼反服貿，他們就怎麼反對，他要睡在那裡，因為這個法比服貿嚴重10倍、20倍，沒經過溝通就通過，「要發動2019版太陽花」。

對此，郭台銘25日列出7點聲明澄清，第一，他從未説過反對《反滲透法》；第二，他是在這次中國大陸介入選舉中受害最深的人，受某些媒體不公對待，每日攻擊，即使不選，也仍然難逃，而這些媒體高層可能受到國台辦操控，這些事郭台銘早已向社會大眾報告，從未混淆自身立場，「所以最希望抓共諜的就是郭台銘。」

郭台銘重申，第三，他反對的是粗糙立法的過程，影響國安程度的立法何其重要，沒有行政院版，沒進委員會討論，沒有經過一讀等程序，也沒有提到未來施行細則，民間的聲音討厭共產黨是共識，但應該顧及立法的嚴謹度，而非讓民主走回頭路，不贊成空白授權的立法。

郭台銘說，第四，關於大家針對他説要衝立法院，馬上把反對「反滲透法」帽子扣給他，「我想對我要衝立法院這件事使得整件事失焦，所以我想把這件事還是留給各反對黨，讓民眾檢驗大家真正愛台灣的方式。」第五，國民黨在捍衛程序正義及抵抗國會多數暴力，看來是沒有作為，「為了選舉也很少有願意為程序正義及民主抗爭的鬥士，只剩下舔共所以不表態，及害怕影響選情所以藏頭縮尾二種。」

郭台銘強調，第六，民主不能走回頭路，法案的問題是「不符合民主國家立法基本原則：定義不明確」，要嘛是開宗明義，法定「適合對象」或是「在法案中明確註明主管機關或法定的定義程序」；第七，他知道這件事很容易被抹紅，但選舉一時，中道力量常在，望主政者三思。