反滲透法跨年前拚通過！中國台灣網：陸將成台灣「準敵國」

▲上海浦東機場。（圖／記者謝婷婷攝）

記者蔡紹堅／綜合報導

2020年兩岸春節加班機及選前專案加班機的規劃24日終於出爐，大陸國台辦旗下《中國台灣網》25日發文指出，《反滲透法》若在12月31日通過，那大陸就是台灣的「準敵國」，那些乘坐春節包機、經常往返兩岸的台灣同胞，就是被民進黨視為「通敵叛國」的高危人群。

文章提到，2020年兩岸春節加班機可謂一波三折，由於鼠年春節比往年來得早，1月24日就是除夕，而1月11日又是台灣地區領導人選舉的投票日，所以，全國台企聯早在今年9月份就開始張羅這事，他們協商兩岸航空公司提供優惠票價，立刻獲得了大陸航空公司的善意回應，卻在台灣主管部門那里「卡了殼」。

文章指出，先是11月時，台灣民航主管部門明確拒絕了台商提出的2020年延長春節加班機時間的訴求；接著在12月初，對於台胞提出的「投票包機」請求，民進黨當局再一次拒絕，「台當局如此簡單粗暴地拒絕為台胞返鄉提供便利，引發島內輿論紛紛質疑『蔡英文到底在怕什麼？』」

文章還說，難道就因為這些在大陸投資、工作的台胞大多「投藍不投綠」？難道就因為包機應交給市場決定這個冠冕堂皇的理由？難道民進黨引以為傲的「民主」、口口聲聲為民眾著想的那些話，都只是耍嘴皮子而已？

文章提到，或許是抵不住民意與輿論的壓力，又或許是因為選舉快到了需要做做親民的樣子……總之，民進黨當局如今是同意了台胞春節加班機的請求，讓這件原本並不需要經歷如此波折的事情，有了一個較為圓滿的結果。

文還指出，但在這些光鮮亮麗的表面功夫的背後，兩岸同胞都看在眼裡的，卻是蔡英文在島內強行推進中的「12月31日前必須通過『反滲透法』」的鬧劇。如果這部「法律」得以通過，那大陸就是台灣的「準敵國」，那些乘坐春節包機、經常往返兩岸的台灣同胞，就是被民進黨視為「通敵叛國」的高危人群。

文章強調，春節包機對於台灣同胞來說，原本只是一件很普通、很正常的民生小事，卻在民進黨當局的一再操弄下，有了刺鼻的政治氣味，「民進黨『假民主』的醜惡嘴臉我們早已見怪不怪，只希望今後再有涉及民生福祉之事時，台當局能多一些真誠、少一些套路。」