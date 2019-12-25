三重藥頭躲攻堅「5樓跳下」穿雨衣當隱形斗篷　民眾聽破門聲誤認槍戰

▲員警在屋頂搜索尋找毒販，民眾誤認為發生槍戰。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重一名毒品中盤商蔡男長期販賣海洛因及安毒給小藥頭，被警方鎖定溯源偵查，25日台南刑大北上攻堅，凌晨6時許破門時蔡男及屋內2名批貨的小藥頭嚇得爬窗落跑，小藥頭竟從5樓跳至1樓險些摔斷腿，還把民眾晾在屋外的雨衣當成「隱形斗篷」，仍躲不過警方鷹眼，3人全數被逮捕歸案。

據查證，警方半年前在雲林抓到一個小藥頭，經6個月的溯源追查，鎖定混跡三重的中盤商蔡男（59歲），發現他在三重、士林地區各有2個據點，經雲林地檢核發搜索票及拘票，25日凌晨台南刑大、霹靂小組及三重警方共25人同步展開攻堅。

警方於三重仁政街住處準備叫門時，住在5樓嫌犯探頭一看眾多警力，隨即緊鎖屋門，主嫌隨即從屋內的暗梯逃往屋頂，2名小藥頭則自5樓往下跳，撞破數個遮雨棚後跌至1樓，有民眾目擊後嚇得趕緊叫救護車；警方破門後先在屋內控制2名關係人，隨後展開搜捕行動，發現蔡姓主嫌躲在隔壁樓屋頂的水塔，當場將他上銬逮捕。

而跌落1樓的2名小藥頭則分開逃逸，警方發現附近來了一台救護車，懷疑是小藥頭受傷想脫逃，果然在附近逮捕楊男（43歲）；而隨男（44歲）則是慌忙中掉了10萬元現金於巷口，為了躲避追查藏身在民重披在外的雨衣內，以為「隱身斗篷」能發揮效用，最終仍被警方查獲，過程中台南刑大分隊長在屋頂攻堅攀爬時手掌不慎割傷，楊、隨2男送醫診斷後並無大礙。

警方表示，屋內共起獲第一級海洛因370公克、第二級安非他命25公克，經查主嫌蔡男為新北地院、士林地院發佈之毒品案通緝犯，2名關係人則是該處戶長，無償借場地給蔡男使用，全案訊後將蔡男、楊男及隨男依毒品罪嫌送辦，並將進一步清查關係人是否涉案。

▼警方溯源抓毒蟲攻堅三重住處，破門時只剩下2名關係人。（圖／記者陳豐德翻攝）



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